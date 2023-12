Land of Goals : la Liga espagnole lance son jeu mobile où la blockchain se fait discrète

Le studio de production digital crée par la ligue de football espagnole s'aventure dans le monde des jeux mobiles avec un titre hybride, incluant la blockchain.

L'univers numérique constitue désormais un marché essentiel pour le monde du sport, au même titre que la télévision. La Liga, la ligue de football espagnole, l'a bien compris puisqu'elle a lancé dès septembre 2020 son propre studio digital, La Liga Entertainment. Fruit d'une alliance avec le plus grand parc d'attractions d'Espagne PortAventura World et le studio de production espagnol Kosmos, créé par l'ancien footballeur international Gérard Piqué, le studio lance ce 15 décembre "Land of Goals", son premier jeu mobile intégrant la technologie blockchain. Mettant en vedette toutes les stars de la première et de la seconde division de la Liga espagnole, il mêlera jeu d'aventure, fantasy et street football, dans un univers inspiré de PortAventura World.

Foot et aventure

Les joueurs participeront ainsi à des matchs en 3 contre 3 ou en un-contre-un, sur des terrains au design "cartoon", inspirés de la Polynésie, du Far West ou encore du Mexique à l'époque des Aztèques. Après avoir crée son avatar, le joueur pourra l'améliorer au fur et à mesure et acquérir coups spéciaux et super-pouvoirs. Si dans un premier temps les coéquipiers et les adversaires seront contrôlés par l'IA, un mode multi-joueurs est prévu pour mi-2024.

"Le cœur du jeu est le foot, mais nous voulons offrir aux joueurs une expérience différente", explique Wen Lin Xia Zhan, directrice des produits et des projets disruptifs pour La Liga Entertainment, au JDN. "Nous avons créé un univers fantastique où la magie est omniprésente, tout en restant ancrés dans l'univers du football, avec la présence des joueurs de La Liga et des matchs hautement compétitifs. Les joueurs pourront pratiquer un football un peu fou, inspiré du football de rue".

Le jeu proposera un modèle hybride, intégrant la blockchain mais ne nécessitant pas la possession de cryptomonnaies ou de NFT pour jouer. Un choix qui s'explique par la volonté de toucher un public le plus large possible. "La blockchain est encore mal comprise par le grand public, et est souvent associée à la crypto et à la spéculation", justifie Wen Lin Xia Zhan. "Nous avons choisi un modèle hybride pour mieux répondre aux attentes de nos utilisateurs. Nous voyons la blockchain comme un outil qui nous aidera à rassembler la communauté autour du jeu".

Ainsi, des NFT offrant des avantages spécifiques dans le jeu seront disponibles mais ne seront pas essentiels pour jouer. Les récompenses pourront elles aussi prendre la forme d'un NFT, comme des packs pour booster son équipe ou d'autres formes de prix. Le jeu sera en mode free-to-play, avec des options d'achats intégrés. Les joueurs n'auront donc pas forcément besoin de dépenser de l'argent pour progresser, bien que leur avancement puisse être plus lent.

Pour engager davantage les fans, La Liga Entertainment prévoir aussi des activations dans le monde réel pour "Land of Goals", notamment dans les stades espagnols. "L'approche de La Liga Entertainment est holistique", explique Wen Lin Xia Zhan. "Plus qu'un jeu, nous avons voulu créer un écosystème faisant le pont entre le numérique et le physique".

Avec Land of Goals, La Liga Entertainement espère s'imposer dans l'univers des éditeurs de jeux mobile, en attirant les fans de football comme les amateurs de jeux d'aventure, mais aussi le public issu de l'univers crypto. Après avoir lancé précédemment un jeu vidéo interactif utilisant la réalité augmentée, "The Beat Challenge", le studio souhaite continuer a explorer les possibilités offertes par les technologies les plus récentes comme la blockchain. Mais comme nombre de producteurs de jeux Web3 en ont fait le constat, l'utilisation d'un wallet, comme les NFT, reste un repoussoir pour le grand public. Si la blockchain sera donc bien au rendez-vous, elle se fera discrète.