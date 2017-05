Il n’est jamais trop tard pour se lancer dans le DevOps, mais le temps presse !

Concurrencées par de nouveaux arrivants proposant des services à valeur ajoutée sur la base d’infrastructures agiles, les entreprises se doivent de déployer de nouveaux outils pour maintenir leur compétitivité.

Aujourd’hui, le principal défi que doivent relever les entreprises est de rester compétitives dans un environnement numérique en rapide évolution, où les consommateurs accros à Internet et de nouveaux facteurs d’innovation transforment massivement la demande dans le secteur.

Les entreprises doivent alors mettre à la disposition de leurs clients les dernières avancées technologiques et leur proposer une expérience agréable.

Quelles sont les clés de la réussite pour répondre à la demande moderne ? L’expérience client, la commodité et la communication. Et qu’est-ce qui différencie une bonne application d’une mauvaise application ? Un développement rapide, un déploiement efficace, une grande fiabilité et des mises à jour régulières. Dans le jargon du développement moderne, la stratégie gagnante s’appelle le DevOps.

Le DevOps pour répondre à l’exigence croissante des clients

D’après une étude présentée en janvier 2016 par Coleman Parkes (qui répertorie les principaux indicateurs clés de performances d’une approche DevOps), la hausse de la satisfaction client est le signe de réussite le plus souvent cité par les 695 décideurs interrogés dans la région EMEA. L’amélioration de la productivité et l’optimisation de la qualité des développements sont également des indicateurs de succès importants.

Dans un contexte où les attentes des consommateurs sont croissantes, les professionnels du marketing et de l’expérience client contrôlent chaque année un peu plus les budgets technologiques. Ils veulent investir dans des outils numériques de pointe, mais ils n’obtiendront les résultats escomptés que si l’infrastructure appropriée est mise en place. Les modèles d’organisation cloisonnés, les processus et stratégies archaïques, ainsi que les anciennes infrastructures technologiques et applications héritées empêchent toute transformation efficace.

Des résultats moindres avec des méthodes rigides

L’approche du développement logiciel n’en demeure pas moins traditionnelle. D’après une étude récente, la plupart des activités et des stratégies en aval repose encore sur des opérations en cascade, avec une série de phases à chaque étape du cycle de développement des logiciels.

Cette méthodologie rigide ralentit la mise sur le marché, ainsi que la réponse à la demande et aux besoins des clients, ce qui nuit également à l’innovation et à la compétitivité.

Pour réaliser leur transformation numérique, de nombreuses entreprises adoptent, après des recherches poussées, des méthodes modernes de développement logiciel et de livraison, notamment :

Agile : cette méthode met en avant la planification adaptative, le développement évolutif, la livraison rapide et l’amélioration continue, ainsi qu’une réponse prompte et flexible au changement.

: cette méthode met en avant la planification adaptative, le développement évolutif, la livraison rapide et l’amélioration continue, ainsi qu’une réponse prompte et flexible au changement. Intégration continue (CI) : cette méthode génère le code automatiquement et valide les changements immédiatement, ce qui permet aux développeurs d’identifier les erreurs facilement et d’y remédier au plus tôt .

: cette méthode génère le code automatiquement et valide les changements immédiatement, ce qui permet aux développeurs d’identifier les erreurs facilement et d’y remédier au plus tôt Livraison continue (CD) : cette méthode génère, teste et déploie les logiciels automatiquement et en continu pour garantir leur publication à tout moment.

Adopter la culture DevOps

C’est sur ces pratiques, appliquées conjointement, que repose la culture DevOps. Celle-ci permet de publier plus souvent et plus vite des applications logicielles de qualité supérieure, en mettant l’accent sur l’automatisation et la collaboration interfonctionnelle. Par ailleurs, les entreprises qui adoptent le DevOps peuvent augmenter leur part de marché et fournir des solutions innovantes, voire révolutionnaires.

Grâce à ses avantages éprouvés sur les aspects commerciaux et technologiques, le DevOps devient la méthodologie de développement logiciel incontournable.

Beaucoup de professionnels de l’informatique se noient dans la multitude d’outils, de technologies et de pratiques associés au DevOps. Les nombreux sigles comme TDD, BDD, IaC, PaaS, SaaS et CI/CD peuvent semer la confusion et paralyser l’analyse, empêchant ainsi l’adoption efficace du DevOps. Cette confusion a parfois même engendré des initiatives de DevOps inadaptées qui se sont traduites par des échecs coûteux. Pour surmonter ces obstacles, les entreprises doivent simplifier leur approche du DevOps. Voici les premières étapes à suivre :

Évaluation de la maturité actuelle en vue du DevOps

Élaboration et gestion d’un plan pour l’implémentation du DevOps

Création de stratégies visant à surmonter les obstacles organisationnels, technologiques et culturels liés à l’adoption de l’initiative de DevOps

Voici quelques conseils pour lancer une initiative de DevOps dans votre entreprise :

Soyez pragmatique, et non dogmatique : comme avec les principes d’agilité, acceptez de ne pas tout savoir dès le début. Abordez et planifiez l’initiative en fonction de vos connaissances actuelles, mais soyez prêt à la modifier et à l’affiner selon les leçons apprises en cours de route.

comme avec les principes d’agilité, acceptez de ne pas tout savoir dès le début. Abordez et planifiez l’initiative en fonction de vos connaissances actuelles, mais soyez prêt à la modifier et à l’affiner selon les leçons apprises en cours de route. Transformez de façon incrémentielle : considérez le processus comme une évolution, et non une révolution. Visez une progression graduelle.

considérez le processus comme une évolution, et non une révolution. Visez une progression graduelle. Commencez avec une équipe pilote : choisissez un projet à faible risque mais à forte valeur. Attribuez-le à une équipe composée de vos meilleurs éléments pour promouvoir le changement et l’innovation dans les processus de développement de ce produit.

choisissez un projet à faible risque mais à forte valeur. Attribuez-le à une équipe composée de vos meilleurs éléments pour promouvoir le changement et l’innovation dans les processus de développement de ce produit. Démontrez la valeur : communiquez fréquemment et largement sur le succès des pratiques de développement moderne auprès de la direction et des autres équipes. Vos collègues en constateront les avantages et envisageront d’adopter ces pratiques au sein de leurs équipes.

Aujourd’hui, les leaders du monde des affaires sont les entreprises de l’ère numérique, celles qui ont vu le jour ou se sont réinventées à l’ère du Web, des appareils mobiles et de l’IoT. Elles sont dirigées par des technologues et emploient des développeurs (de matériel et de logiciels), des concepteurs et des experts dans les technologies de pointe.

Un tel degré d’innovation peut sembler difficile à atteindre pour une entreprise n’évoluant pas dans ce secteur. Pourtant, c’est loin d’être impossible.

L’adoption d’une approche DevOps pour la transformation numérique implique non seulement la volonté d’un changement culturel au sein de l’entreprise, mais aussi la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles structures et, surtout, de nouvelles méthodes de travail.

Le modèle du DevOps nécessite un décloisonnement de l’organisation. Les développeurs doivent collaborer au quotidien avec les autres acteurs de l’entreprise. Les logiciels sont partout et ils règnent sur le monde. Il faut juste l’accepter. Alors, adoptez le DevOps et l’intégration continue !