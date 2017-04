Répartition des sites d'e-commerce en fonction de leur volume d'affaires

84% du chiffre d'affaires de l'e-commerce français est réalisé par seulement 4,5% des sites marchands, selon la Fevad.

Le chiffre d'affaires de l'e-commerce français reste concentré sur un petit nombre d'acteurs. Selon la Fevad, en 2016, les sites marchands qui enregistraient plus de 10 millions d'euros de volume d'affaires (ventes en propre ou pour le compte de tiers) représentaient 0,5% des sites marchands français, mais 61% du chiffre d'affaires total du secteur. A l'inverse, les 79% de sites qui réalisaient moins de 100 000 euros de ventes par an ne pesaient que 3% du commerce électronique hexagonal. Au total, 84% du chiffre d'affaires de l'e-commerce français est réalisé par 4,5% des sites : les 9 000 sites qui enregistrent plus d'un million d'euros de ventes annuelles.

En 2016, les sites ayant réalisé moins de 100 000 € de ventes ne pesaient que 3% du chiffre d'affaires du secteur. © S. de P. Fevad

