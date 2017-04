Montant dépensé en ligne par acheteur par an

Le montant moyen dépensé sur Internet par acheteur et par an a progressé de 12,6% entre 2015 et 2016, selon la Fevad et Médiamétrie//Netratings.

En moyenne, les cyberacheteurs ont chacun dépensé en ligne 1 968 euros au cours de l'année 2016, selon la Fevad et Médiamétrie//Netratings. C'est 12,6% de plus qu'en 2015.

La croissance de cet indicateur a décliné de 2007 à 2010, mais depuis 2013 elle repart à la hausse. En effet, la fréquence d'achat en ligne des consommateurs s'accroît plus rapidement que le panier moyen ne se tasse, occasionnant mécaniquement davantage de dépenses.