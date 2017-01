Nike Soho, cinq étages de commerce immersif

Omniprésent, le digital est mis au service d'expériences immersives qui incitent les visiteurs à tester les produits de la marque dans un cadre particulièrement abouti. Tour du propriétaire.

Nike a ouvert le 18 novembre un nouveau flagship newyorkais. Installé à Soho sur 5000 mètres carrés, il occupe un bâtiment de cinq étages pétri de digital. Dès l'entrée, l'immensité du lieu est frappante. Un écran (vraiment) géant donne le ton : Nike Soho est à votre service. Au centre du rez-de-chaussée, la marque présente ses dernières innovations. A côté, un comptoir permet de solliciter les conseils d'un expert pour choisir l'article le plus adapté à ses besoins. Il est possible de prendre rendez-vous via l'app.

A l'entrée, un gigantesque écran met en scène la marque © F.Fauconnier / JDN

Immédiatement à gauche, un espace où Nike organise des événements pour sa communauté (designers, athlètes, célébrités…) et où se réunit son club de runners local. Au fond, les cabines d'essayage des femmes composent le "lounge". Ces cabines sont deux fois plus grandes que dans les autres magasins Nike pour permettre de s'étirer et de bouger avec les articles essayés. L'éclairage est également modifiable.

Nike multiplie les événements locaux pour animer sa communauté © F.Fauconnier / JDN

Le premier étage fait la part belle à la personnalisation avec un grand corner au débouché des escalators. Nike travaille avec des artistes newyorkais pour proposer des nouveaux motifs toutes les deux semaines, que les acheteurs peuvent faire apposer sur les vêtements et chaussures. Pour ce faire, des tablettes sont mises à leur disposition et la personnalisation se fait dans la foulée, pendant que l'acheteur attend.

Au premier étage, le corner de personnalisation "Nike by NYC" © F.Fauconnier / JDN

Le premier étage est aussi celui des chaussures, homme et femme. On y voit donc un mur de chaussures de sport et lifestyle long de 15 mètres, au bout duquel des écrans aident à choisir le type de semelle en fonction du sport pratiqué. C'est également ici que l'on pourra récupérer les séries limitées que l'on aura réservées via l'app. Certaines ne seront disponibles que chez Nike Soho.

Un mur de chaussures adaptées à tous les terrains © F.Fauconnier / JDN

Autre attraction du premier étage, un tapis roulant permet de tester des chaussures en simulant une course à pied à Central Park ou à Riverside Park. Une caméra filme vos foulées et à l'issue de quelques minutes, un vendeur spécialisé analyse le film avec vous pour vérifier que la chaussure est adaptée à votre façon de courir. Une expérience immersive que l'on rencontre aussi au rez-de-chaussée.

Un tapis roulant pour trouver chaussure à son pied de runner © F.Fauconnier / JDN

Une autre expérience immersive est proposée au deuxième étage : un "AstroTurf Field" où les adeptes de football peuvent tester plusieurs sortes de crampons. Il s'agit cependant du seul endroit du magasin où il n'est pas possible d'essayer toutes les chaussures présentées sur les étagères : le foot les abîme trop rapidement.

Des représentations de joueurs de football connus bordent l'AstroTurf Field © F.Fauconnier / JDN

Le clou du magasin se situe au troisième et dernier étage, consacré au basketball. Le plafond est particulièrement haut (7 mètres, soit 23 pieds, comme le numéro des joueurs-stars Michael Jordan et LeBron James). Et au fond, rien de moins qu'un demi-terrain de basket, protégé par un filet. Un grand écran sous le panier diffuse des images de joueurs connus pour donner l'impression de se mesurer à eux.

Au dernier étage, un demi-terrain de basketball © F.Fauconnier / JDN

Des entraîneurs vous aident à perfectionner vos tirs en s'adaptant au niveau de chaque participant. Une caméra surplombe l'ensemble pour analyser votre approche du panier. Et les entraîneurs-vendeurs peuvent, là-encore, vous dire si la chaussure que vous testez correspond à votre jeu, amortit correctement vos réceptions, bloque bien votre pied lors d'un contrepied…

Jouez vos idoles ! © F.Fauconnier / JDN

Le magasin est également truffé d'écrans en tous genres, pour naviguer dans le catalogue de la marque, appeler un vendeur à la rescousse, ou encore acheter un article sans passer par la caisse. Payer avec Apple Pay est d'ailleurs possible. Mais les expériences immersives - running, football, basketball - qui permettent aux visiteurs de vivre et de s'approprier les produits composent véritablement la marque de fabrique de Nike Soho. Tout comme les nombreuses passerelles crées avec l'app, qui permet de sauvegarder ses produits préférés aussi bien que les résultats de ses sessions en magasin.

Le regard transperce les étages pour sonder les grands volumes de Nike Soho © F.Fauconnier / JDN

