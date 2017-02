Des sandales aux canapés, quel temps passe-t-on à faire un achat en ligne ?

Les consommateurs ne consacrent pas du tout le même temps à acheter en ligne des produits différents. Et contrairement aux idées reçues, le niveau de prix n'est pas le seul à jouer.

On ne passe pas autant de temps à acheter en ligne des chaussures qu'un meuble. Toutefois, mesurer cette durée pour divers types d'articles fait apparaître des surprises. ShopAlike, dont notre partenaire Statista reprend les données dans une infographie, s'est penché sur la question.

Naturellement, la catégorie qui décroche la palme du temps moyen passé maximal avant un achat en ligne est l'habitat. En moyenne, les Européens interrogés déclarent qu'un jour, 19 heures et 20 minutes sont nécessaires pour acheter en ligne un canapé. A l'inverse, les accessoires ressortent comme la catégorie qu'on achète le plus rapidement. 26 minutes pour des lunettes de soleil, 48 minutes pour une montre, 3 heures pour un sac. En revanche, l'achat de boucles d'oreilles nécessite lui pas moins de 15 heures et 26 minutes.

L'exemple des chaussures est encore plus parlant. Pour la plupart, elles n'accaparent que peu de temps : sandales, baskets et bottines s'achètent en moins de trois heures en moyenne. Pour les escarpins, cependant, c'est une toute autre histoire. Il faut en moyenne plus de 16 heures pour en acheter une paire en ligne. Preuve que le niveau de prix, la technicité de l'article ou encore la difficulté de l'évaluer à distance ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte. Le rapport que l'on a au produit peut, lui aussi, modifier considérablement le temps que l'on consacre à le comparer, le choisir et finalement l'acheter.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

