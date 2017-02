Paris est la ville européenne la mieux représentée sur Airbnb

De tout le Vieux continent, c'est la capitale française qui compte le plus de logements en location sur la plateforme.

Airbnb a l'an dernier reversé 7,3 millions d'euros de taxe de séjour à 19 municipalités françaises. Avec plus de 300 000 logements disponibles sur la plateforme, l'Hexagone est son marché le plus important après les Etats-Unis : ses hôtes y ont accueilli plus de 15 millions de voyageurs depuis son lancement français en 2008. Paris, avec 65 216 logements répertoriés, s'arroge même la place de première ville européenne d'Airbnb, comme le récapitule notre partenaire Statista dans une infographie. En 2016, 1,7 million de voyageurs ont séjourné chez des hôtes franciliens.

La seconde ville européenne d'Airbnb est bien sûr Londres, avec 55 781 logements mis en location sur la plateforme. La capitale britannique devance Rome, Barcelone et Berlin. A noter qu'Amsterdam parvient à se hisser au sixième rang du classement en dépit de sa plus petite taille. En effet, la ville compte pas moins de 16 logements Airbnb pour 1 000 habitants, un ratio que seul Paris dépasse en Europe.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

