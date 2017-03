Teeps lève 1,5 million d'euros pour son service de commerce conversationnel

Des passionnés experts de leur catégorie de produits qui, par chat, vous guident dans vos achats, c'est ce que propose la start-up de Fabrice Berger-Duquene et Sonia Zarowsky.

Lancé à la fin de l'été 2016 par Fabrice Berger-Duquene et Sonia Zarowsky, Teeps met en relation les consommateurs avec des passionnés qui, par chat ou par messagerie instantanée, les conseillent dans leurs achats. La start-up annonce aujourd'hui avoir levé 1,5 million d'euros auprès d'une belle brochette de business angels : Laurence Paganini (Kaporal), Olivier Bernasson (Pêcheur.com), Grégoire Lassalle (Allociné), Guillaume Paoli (AramisAuto), Ludovic Auffret (Procter&Gamble), Jean Neltner (Fifty-Five) et Jérôme Lascombes (Hopscotch).

Pour l'instant, Teeps est une application iOS dont le service conversationnel s'appuie sur une marketplace qui permet aux utilisateurs de réaliser des achats sans quitter la plateforme. D'ici un mois, Teeps sera lancé sur Android et en version desktop. Sa levée de fonds lui permettra aussi d'enrichir encore son offre produits et d'ajouter de nouveaux univers comme le vin, le sport et la beauté aux catégories existantes de la mode et de la déco.

Un autre axe de développement prometteur : le BtoB

D'autre part, Fabrice Berger-Duquene et Sonia Zarowsky entendent déployer largement l'offre BtoB de Teeps pour l'intégrer en marque blanche sur des sites d'e-commerce et de médias. Ceux-ci bénéficieront d'un module conversationnel de recommandations personnalisées, mais pourront également employer Teeps pour fédérer une communauté d'ambassadeurs-vendeurs.

Premier à avoir signé : Delamaison, qui proposera ce service sur son site dans quelques jours. A partir d'avril, Teeps sera également intégré aux 900 000 blogs de Canalblog, permettant aux blogueurs de centraliser aussi bien leurs conversations e-commerce avec leurs lecteurs que leurs relations de rémunération avec les marques.

Enfin, les deux entrepreneurs projettent de lancer le service à l'international fin 2017. Pour l'instant, Teeps revendique 15 000 utilisateurs, plus de 2 000 experts, et commercialise 100 000 références de 750 marques.

