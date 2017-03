Infographie : le drive alimentaire peine encore à séduire les Français

Seuls 25% des internautes qui font régulièrement leurs courses sur le net sont des familiers de ce mode de retrait.

Le drive n'a pas encore conquis le cœur des Français. Dans l'Hexagone, 25% seulement des internautes qui font régulièrement leurs emplettes alimentaires en ligne (plusieurs fois par an, par mois ou par semaine) utilisent ce mode de retrait de leurs achats, selon des chiffres tirés de l'étude Food and Digital, dévoilée en février 2017 par CCM Benchmark Institut (groupe CCM Benchmark, éditeur du JDN) et présentés dans l'infographie ci-dessous. Ils ne sont que 14% à opter pour la livraison à domicile.

© CCM Benchmark Institut

Méthodologie : l'étude Food and Digital de CCM Benchmark Institut a été réalisée en ligne en décembre 2016 auprès de 1040 internautes français représentatifs de la population sur les critères de l'âge, du sexe, de la catégorie socioprofessionnelle et de la région grâce à la méthode des quotas.

