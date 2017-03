La croissance de l'e-commerce français tombe à 5% en février

Les dépenses en ligne des Français ont peu augmenté entre les mois de février 2016 et 2017, le nombre de transactions ne s'élevant que de 8,6%.

Alors qu'elle s'établissait à 10,68% en janvier 2017, s'affaissant à peine par rapport à la moyenne de l'année 2016, la croissance de l'e-commerce a été divisée par deux en février pour tomber à 4,94%. Il faut reconnaître que février 2016 avait été un très bon mois, à 15% de croissance des ventes en ligne sur un an. Obtenir une belle progression entre février 2016 et 2017 est donc plus compliqué. Ceci étant, même s'il comptait un jour de moins cette année, février a bénéficié d'une semaine supplémentaire de soldes. Il faut donc poser l'hypothèse d'un ralentissement de l'e-commerce.

Le nombre d'achats en ligne a pour sa part progressé de 8,59% en février, après avoir crû de 16,34% entre janvier 2016 et 2017. Les plateformes de paiement de notre panel - Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ingenico ePayments - ont enregistré 63,4 millions de transactions en ligne par carte bancaire le mois dernier, contre 58,4 millions un an plus tôt.

Le montant moyen des achats en ligne, qui redescend toujours un peu après le début des soldes de janvier, s'établit en février à 68,73 euros. Mais c'est surtout 2,40 euros de moins qu'en février 2016. Sans faillir, le panier moyen de l'e-commerce poursuit sa lente dégringolade.

L'indice e-commerce du JDN présente l'évolution du nombre et de la valeur des paiements électroniques effectués par carte bancaire auprès d'e-commerçants français ayant opté pour les services de paiement en ligne proposés par les quatre acteurs de notre panel : Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ingenico ePayments. Le nombre de transactions par carte bancaire correspond à des paiements ayant abouti et non au nombre d'interrogations sur les serveurs de ces sociétés.

