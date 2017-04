Infographie : l'émergence de nouveaux modes de paiement

Leur usage n'est pas encore généralisé mais l'intérêt pour les moyens de paiement digitaux et les services bancaires en ligne est là.

Au fur et à mesure que les transactions électroniques sont entrées dans les habitudes, s'est aussi accrue l'appétence pour les services bancaires en ligne et les nouveaux modes de paiement. Ainsi, 57% des consommateurs européens se déclarent intéressés par des services bancaires en ligne et 35% par des apps de services bancaires, selon une étude Mastercard résumée dans une infographie par notre partenaire Statista.

Ils sont également 35% à s'intéresser aux services de paiement électroniques tels que Paypal ou Google Wallet. L'achat physique n'est pas en reste sur l'e-commerce, puisque 20% s'intéressent au paiement sans contact.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

