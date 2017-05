Plus que quelques jours pour candidater au "start me up : project"

Pour la 6ème édition des Enjeux E-commerce, la Fevad organise un classement des start-up les plus prometteuses du secteur. La deadline pour participer est le 4 juin.

Organisé par la Fevad et KPMG, le "start me up : project" vise à mettre en avant les jeunes pousses les plus innovantes dans l'e-commerce, via un concours dont les lauréats seront annoncés lors de l'événement Les Enjeux E-Commerce , oranisé le 28 juin prochain.

Pour y participer, les critères sont les suivants : Les start-up doivent générer du chiffre d'affaires, disposer d'un nombre de clients supérieur à zéro, ainsi qu'exister depuis 1 an minimum et 5 ans maximum. Autre prérequis : être d'origine européenne et ne pas être dédié exclusivement à la fintech. "On a voulu prendre des start-up en phase de développement, tout en restant large et non restrictif", explique Marc Lolivier, délégué général de la Fevad.

Ouvrir le réseau d'e-commerçant de la Fevad aux start-up

Les candidatures déposées seront analysées par KPMG sur la base d'une dizaine de critères objectifs et financiers. Par ailleurs, un comité consultatif d'experts réalisera le classement. Ce comité est composé d'acteurs prestigieux de l'e-commerce comme Dounia Agharbi (Galeries Lafayette), Alexandra André (Serena Capital), Nathalie Balla (La Redoute), Ilan Benhaim (Vente-privée.com), Franck Gervais (Groupe VSC) Thierry Petit (Showroomprivé.com), David Schwarz(Carrefour), Alexandre Viros (Groupe Fnac-Darty) et Justin Ziegler (business angel). "L'idée est d'ouvrir le réseau d'e-commerçants de la Fevad aux start-up", résume Marc Lolivier, fort de plus de 600 adhérents.

Les 5 premiers pourront notamment pitcher leur projet devant le top 100 de l'e-commerce français, avoir un stand lors des Enjeux E-commerce et gagneront un an d'adhésion à la Fevad. L'intérêt pour les e-commerçants est de faire de la veille pour ceux qui n'ont pas d'incubateurs, souligne la Fevad. Vous avez jusqu'au 4 juin pour vous inscrire via la plateforme.

