L'e-commerce français croit de 3,11% en avril 2017

L​a croissance du chiffre d'affaires mensuel du secteur est inférieure à celle réalisée un an auparavant et au mois précédent.

En avril 2017, les consommateurs français ont dépensé en ligne 3,11 % de plus par rapport à avril 2016, selon l'indice e-commerce mensuel du JDN. Cette croissance du chiffre d'affaires est moindre en comparaison de celles de janvier 2017 (10,7%) et de mars 2017 (9,63%). Mais elle se rapproche de celle du mois de février dernier (4,94%).

Cette croissance molle rappelle aussi la précédente dégringolade de juillet 2016 (5,77%), marquée par les attentats de Nice. Est-ce que l'élection présidentielle 2017 a miné le moral des consommateurs ? Pas sûr, car la précédente campagne n'a pas tant impacté les cyberacheteurs en avril 2012 par rapport à 2011 avec 25,92% de croissance. Ou est-ce en raison d'un mois d'avril atypique, en termes de météo, avec une première quinzaine chaude suivie d'une deuxième quinzaine froide ?

L'e-commerce français croit de 3,11% en avril 2017 par rapport à avril 2016. © JDN

Le nombre d'achats en ligne progresse quant à lui de 7,64% entre les mois d'avril 2016 et 2017. Les plateformes de paiement de notre panel - Wordline, Payline by Monext, Paybox by Verifone et Ingenico ePayments - ont enregistré au total 62,7 millions de transactions en ligne par carte bancaire le mois dernier, contre 58,2 en avril 2016.

Le nombre d'achats en ligne enregistre une croissance de 7,64% par rapport à avril 2016. © JDN

Le montant moyen des transactions s'établit à 70,03 euros en avril 2017. C'est 3,08 euros de moins qu'en avril 2016. Le panier moyen de l'e-commerce continue donc de baisser, du fait de la généralisation des achats en ligne de petits produits, de la diminution des frais de livraison et, plus généralement, de la convergence de ce type d'achat avec la distribution physique.

Selon notre indice, le panier moyen de l'e-commerce français s'élève à 70,03 euros. © JDN

Méthodologie :

L'indice e-commerce du JDN présente l'évolution du nombre et de la valeur des paiements électroniques effectués par carte bancaire auprès d'e-commerçants français ayant opté pour les services de paiement en ligne proposés par les quatre acteurs de notre panel : Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ingenico ePayments. Le nombre de transactions par carte bancaire correspond à des paiements ayant abouti et non au nombre d'interrogations sur les serveurs de ces sociétés.

Et aussi :