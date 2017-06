Prestashop propose la solution de paiement Stripe à ses marchands

L'éditeur de la plateforme met à disposition un nouveau plug-in gratuit pour recevoir des transactions internationales.

Prestashop propose désormais gratuitement un plug-in de Stripe comme nouveau moyen de paiement international. Autrement dit, les utilisateurs de Prestashop peuvent accepter des transactions du monde entier via la plateforme de paiement en ligne. Annoncé officiellement en France lors des Prestashop days ce jeudi 15 juin, le plug-in a été déployé sur la plateforme début mai. Disponible en anglais, français, italien et espagnol, il permet d'accepter les paiements par Visa, Mastercard et American Express à l'international.

"Ce pug-in simplifie considérablement le processus"

Ce nouveau module a pour but de faciliter le parcours utilisateur. "Grâce à cette fonctionnalité, le consommateur n'est pas redirigé vers une page extérieure du site marchand", explique Corine Lejbowicz, CEO de Prestashop. Il n'a pas besoin de s'identifier sur un compte tiers lors de l'achat. Ainsi il sélectionne sa méthode de paiement préférée et finalise la transaction en quelques secondes. Par ailleurs, ce plug-in s'adapte à la taille de l'écran du client, qu'il soit mobile, tablette ou desktop.

Gratuit à l'installation uniquement

Cette nouvelle fonctionnalité s'installe gratuitement en quelques minutes depuis l'interface Prestashop. Le marchand peut créer un compte Stripe en moins de dix minutes. "C'est très facile à télécharger. On peut accepter très vite tous les paiements sans signer un contrat de vente à distance avec la banque. Ce qui simplifie considérablement le processus", complète Alex Doolaeghe, directeur marketing de Nooz Optics et client de la solution. Parmi les rares prérequis nécessaires, le commerçant doit disposer d'un certificat SSL installé, fourni par son hébergeur ou par une société spécialisée. Une version PHP 5.3.3 est également nécessaire.

L'utilisation de Stripe via Prestashop se paye ensuite à la transaction : 1,4% + 0,25 euro par transaction réussie avec une carte française ou européenne et 2,9% + 0,25 euro par transaction réussie avec une carte non-européenne. Stripe propose des prix personnalisés aux marchands qui encaissent plus de 30 000 euros par mois. "Ces tarifs varient en fonction du poids pris par l'international ou du type de carte bancaire par exemple", conclut Guillaume Princen, directeur général France et Europe du Sud de Stripe.

