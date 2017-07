L'e-commerce a gagné du terrain dans la grande consommation en 2016

En France, la part des ventes en ligne dans le marché des biens de grande conso a atteint 5,3%.

Doucement mais sûrement... La part de l'e-commerce dans le chiffre d'affaires des biens de grande consommation a continué d'augmenter de juin 2015 à juin 2016. Selon les chiffres de Kantar Wordlpanel mis en forme par Statista, la Corée du Sud, hyper connectée, et le Japon arrivent en tête avec respectivement 16,6% et 7,2%. Le Royaume-Uni est le premier pays européen en part de vente en ligne avec 6,9%. Aux Etats-Unis, seulement 1,4% de ce type de biens sont achetés sur Internet. Un chiffre qui justifie le rachat de la chaîne de magasins Whole Foods par Amazon le mois dernier pour investir dans le retail physique.

Les PGC sont achetés régulièrement par les ménages dans les enseignes de grande distribution. © Statista - JDN - Kantar Worldpanel

En France, la part de l'e-commerce dans les produits de grande consommation est assez élevée (5,3%). Une particularité tricolore qui repose notamment sur le drive. Ce dernier permet aux cyber-acheteurs de commander via Internet et de récupérer leurs colis en magasin. Selon Kantar Worldpanel, 11% des produits de grande consommation se vendront en ligne d'ici 2025 en France.

