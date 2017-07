L'e-commerce français croit de 8,52% en mai

Après une croissance molle en avril, le chiffre d'affaires de l'e-commerce en France se rapproche des niveaux de janvier et mars.

En mai 2017, les consommateurs ont dépensé 8,52% de plus par rapport à mai 2016 dans l'Hexagone, selon l'indice mensuel du JDN. Cette croissance du chiffre d'affaires de l'e-commerce est plus forte qu'au cour mois d'avril (3,11%). Un taux proche de celui du mois de mars 2017 (9,63%), de décembre 2016 (8,78%) et de septembre 2016 (8,20%).

Le chiffre d'affaires mensuel de l'e-commerce croit de 8,52% en France

Le nombre d'achats en ligne progresse quant à lui de 13,83% par rapport au mois de mai 2016. Les plateformes de paiement de notre panel - Wordline, Payline by Monext, Paybox by Verifone et Ogone by Ingenico ePayments - ont enregistré au total 68,6 millions de transactions en ligne par carte bancaire le mois dernier contre 60,3 en mai 2016.

Le nombre d'achats en ligne enregistre une croissance de 13,83% par rapport à mai 2016.

Le panier moyen des transactions s'établit à 69,06 euros. C'est 3,38 euros de moins par rapport à un an auparavant. Le montant moyen des achats des cyberacheteurs continue de baisser. En avril, il perdait 3,08 euros sur un an.

Selon notre indice, le panier moyen de l'e-commerce français s'élève à 69,06 euros.

Méthodologie :

L'indice e-commerce du JDN présente l'évolution du nombre et de la valeur des paiements électroniques effectués par carte bancaire auprès d'e-commerçants français ayant opté pour les services de paiement en ligne proposés par les quatre acteurs de notre panel : Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ogone by Ingenico ePayments. Le nombre de transactions par carte bancaire correspond à des paiements ayant abouti et non au nombre d'interrogations sur les serveurs de ces sociétés.

