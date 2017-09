Exclu JDN : Bricoprivé acquiert Racetools pour s'ouvrir au BtoB

Grâce à ce rachat, le site de ventes privées de bricolage atteint cent millions d'euros de chiffre d'affaires.

Bricoprivé, site français de ventes privées dédiées au bricolage, s'empare de la société Racetools, e-spécialiste de la distribution d'outillage électroportatif auprès des professionnels, pour un montant non communiqué. Racetools dispose d'un service après-vente, d'une surface de 1 000 mètres carrés dédiée aux expéditions et d'un point de vente, apportant ainsi une première boutique physique à Bricoprivé. Le nouvel ensemble dépassera les 150 collaborateurs. Surtout, Bricoprivé visait les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2018. "Cette acquisition nous permet d'atteindre avec douze mois d'avance l'objectif", se félicite Marc Leverger, co-fondateur de Bricoprivé.

Créé en octobre 2012, avec 75 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les douze derniers mois, Bricoprivé accélère sa stratégie de croissance externe. "Nous nous ouvrons au marché BtoB", résume Julien Boue, co-fondateur de la société au JDN. Car les pros aussi sont attirés par les rabais propre aux ventes privées. Cependant ils bloquent parfois, notamment en raison du délai. En moyenne chez Bricoprivé, 50% des offres sont livrées en moins de 48 heures et 50% en moins de trois semaines. Avec du stock en entrepôt et 90% des produits expédiés en 24 heures, Racetools permettra de mieux répondre aux besoins de ces professionnels.

Chez Racetools, on espère grandir et accéder aux marchés espagnol et italien. "Les infrastructures et le savoir-faire logistique de Bricoprivé vont nous permettre d'accélérer notre croissance et de renforcer notre offre de produits et de services", complète Nicolas Leron, fondateur de Racetools. Les synergies seront diverses, mais principalement axées logistique, référencement et marketing. L'e-commerçant du bricolage dispose d'une couverture nationale et de trois plateformes logistiques en France, qui ont fait leur preuve.

L'audience de Bricoprivé est à 50% mobile via une application lancée en 2016

De grandes marques du secteur comme Grohe, Bosch, Legrand, Ryobi et Dewalt font confiance à Bricoprivé, qui sait mettre en avant les produits sur son site. "Notre métier est de créer un événement, avec les marques, en respectant leur univers graphique, durant lequel il n'y aura pas d'autres concurrents, à la différence des marketplace", détaille Julien Boue. Les marques s'intéressent aussi aux cinq millions de membres et son audience à 50% mobile via une application lancée en 2016. "Dès la rentrée, nous aurons un nouveau canal de distribution à proposer à nos marques partenaires", conclut Marc Leverger.

