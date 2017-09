L'e-commerce français croît de 11% en août 2017

Quentin Ebrard JDN Mis à jour le 21/09/17 15:02

Le nombre d'achats en ligne par carte bancaire est aussi en croissance de 14,22% par rapport à l'année dernière. Le panier moyen s'élève à 67,19 euros.

Encore une croissance à deux chiffres pour l'e-commerce en France, selon l'indice mensuel du JDN. Après un mois de juillet dynamisé par le décalage de la date des soldes d'une semaine, le chiffre d'affaires du secteur a crû de 11,09% en août par rapport à l'année dernière. Chaque année, ce mois est marqué par des hausses variables : 10,65% (2016), 16,73% (2015), 8,77% (2014), 8,08% (2013), 25,92% (2012) ou encore 22,40% (2011).

Le CA de la vente en ligne en France a atteint 11,09% en août 2017 par rapport à l'année dernière. © JDN

Le nombre d'achats en ligne a augmenté de 14,22%. En juillet 2016, ce taux a atteint 16,64%, et 6,12% au deuxième trimestre 2017. Les plateformes de paiement de notre panel - Worldline, Payline by Monext, Paybox by Verifone et Ogone by Ingenico ePayments - ont enregistré plus de 64 millions de transactions en août 2016.

Le nombre de transactions en août 2017 croît de 14,22% par rapport à l'année dernière. © JDN

Enfin, le panier moyen chute fortement par rapport au mois dernier. Il passe de 74,25 euros en juillet à 67,19 euros en août. Sur un an, il baisse de 1,89 euros. Il s'élevait à 69,08 euros en août 2016 et à 72,56 euros en 2015. La baisse du panier dans l'e-commerce continue en raison de la généralisation des achats en ligne de petits produits, de la diminution des frais de livraison et, plus généralement, de la convergence de ce type d'achat avec la distribution physique.

Le panier moyen baisse pour se rapprocher du niveau de celui de décembre 2016. © JDN

Méthodologie :

L'indice e-commerce du JDN présente l'évolution du nombre et de la valeur des paiements électroniques effectués par carte bancaire auprès d'e-commerçants français ayant opté pour les services de paiement en ligne proposés par les quatre acteurs majeurs de notre panel : Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ogone by Ingenico ePayments. Le nombre de transactions par carte bancaire correspond à des paiements ayant abouti et non au nombre d'interrogations sur les serveurs de ces sociétés.

