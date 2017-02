Cinq stratégies d'inbound marketing dont vous devriez vous inspirer

Créer du contenu de qualité pour attirer "naturellement" les nouveaux clients. Une logique que des groupes comme AccorHotels, Crew ou Brossard ont intégrée avec succès. Et vous ?

Les marques ne veulent plus se contenter des techniques traditionnelles de prospection pour développer leur clientèle et leur chiffre d'affaires. Beaucoup mettent le holà sur leur budget pub et optent pour l'inbound marketing, ce procédé qui consiste à créer du contenu de qualité pour attirer les gens de façon plus organique (par opposition à de l'acquisition payante) vers leurs plateformes et leurs produits. Souvent, en augmentant le trafic entrant, elles sont en mesure de faire de même pour leurs ventes. Voici cinq stratégies d'inbound marketing qui ont retenu notre attention.

AccorHotels crée du contenu food avec des influenceurs

AccorHotels voulait mettre en avant une offre de restauration mal connue de sa clientèle. Pour cela elle a travaillé avec iProspect pour améliorer la communication autour de son savoir-faire culinaire, via une opération baptisée "Le Choc des Foodies", compétition amicale où de vrais fous de gastronomie et de voyage revisitent de fond en comble leurs spécialités locales favorites.

Le dispositif

16 blogueurs se sont affrontés pour remporter un séjour gastronomique dans LE lieu de leur choix. Chacun a produit une recette vidéo, ludique et didactique, soumise au vote du public. Tous ont mobilisé leur communauté sur les plateformes sociales (Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook...). Le Démotivateur Food a également donné écho à la campagne. De quoi permettre à cette dernière de prendre de l'ampleur au-delà de la communauté des influenceurs et des amoureux de cuisine.

Résultats : plus de 25 000 votes enregistrés, plus de 330 000 vidéos vues, plus d'un million de consommateurs touchés sur les réseaux sociaux et plus de 32 000 pages vues sur le site dédié. Les médias locaux se sont emparés de la compétition pour soutenir leurs champions et n'ont pas hésité à encourager leurs audiences à voter pour faire gagner le représentant de leur région.

Comment l'appliquer à votre business

Quel que soit votre business, il existe des influenceurs légitimes pour produire ce contenu qui vous manque tant. A vous d'identifier la dizaine d'entre eux qui ont le plus d'expertise et de poids, quitte à passer par une plateforme spécialisée s'ils vous sont inconnus. Vous pourrez alors leur proposer de collaborer avec vous et de valoriser leur contribution en leur donnant un accès gratuit à votre produit – service.

Crew lance un "side project" pour séduire les designers

Le dispositif

La place de marché pour créateurs Web et mobile Crew avait du mal à générer de l'audience jusqu'à ce qu'elle se décide à lancer un "side project" baptisé Re:splashed. Son ambition ? Mettre en ligne, tous les 10 jours, 10 photos de qualité, proposées en creative commons, au sein d'un site. De quoi ravir les designers qui ont bien du mal à mettre la main sur des stocks de photos de qualité gratuitement. Des designers qui sont une des cibles de la place de marché. Peu de temps après le lancement, le site est d'ailleurs devenu le principal apporteur de trafic de Crew.

Comment l'appliquer à votre business

Le "side project marketing" consiste à lancer un projet parallèle qui crée une valeur durable pour votre cœur de métier, en apportant un service à votre communauté. L'attention générée peut dépasser de loin les bénéfices d'un arsenal de blog posts, livres blancs et webinars. Pour bien réussir votre "side project", vous ne devez pas hésiter à vous entourer d'un partenaire, plus pointu que vous sur le sujet, et à vous concentrer sur une niche, pour ne pas tomber dans un projet trop chronophage. La motivation de votre équipe, qui se lance un nouveau challenge, s'en trouvera également boostée.

Delamaison se met au "déco staging" avec ses Apartment Stores

Le site de vente de meubles et objets de décoration Delamaison voulait ouvrir des points de ventes physiques à Paris. Problème, la capitale figure parmi les villes les plus chères au monde en matière d'immobilier.

Le dispositif

Delamaison a donc décidé de lancer Apartment Stores. Le deal ? Son service de relooking transforme les appartements parisiens en vente en pop-up stores (boutiques éphémères) Delamaison. Des stylistes Delamaison investissent ainsi les lieux pour redesigner chaque pièce avec des objets en ventes sur le site de la marque. Le vendeur reçoit également un kit promotionnel personnalisé (affiches, annonces en ligne…) pour promouvoir le bien à vendre dans le quartier. Les visiteurs peuvent eux choisir d'acheter l'appartement, les meubles… ou les deux.

Comment l'appliquer à votre business

La logique qui prévaut ici est encore celle du "give first". Il s'agit de donner un contenu qui aide sa cible en partant du principe qu'elle vous le rendra bien. Car lorsque vous êtes généreux, votre audience l'est également, partageant et relayant votre initiative. Les ventes ont été boostées de 20% grâce à l'opération. Le tout sans investir un centime dans la location de stores.

Brossard met fin au marché noir de magnets Savane

Les magnets Savane lancés en 2011 font l'objet de milliers de propositions d'échanges sur des sites comme Ebay, Le Bon Coin, Priceminister... De nombreux collectionneurs vont même jusqu'à créer leurs blogs ou forums à la gloire de ces derniers, pour tenter de chiner ou acheter les pièces manquantes à leurs collections. Pour mettre fin à ce véritable "marché noir", Pschhh a lancé la première plateforme officielle de trocs de magnets.

Le dispositif

Les internautes gagnent des niveaux en échangeant des magnets avec la communauté, ces mêmes niveaux permettent ensuite de débloquer des mini-jeux sur le site. Le collectionneur peut cibler le magnet recherché directement sur la plateforme mais aussi trier et préciser sa recherche de façon géolocalisée et échanger ainsi avec des personnes vivant dans la même région ou ville.

Comment l'appliquer à votre business

Le nouveau site de Brossard a pour objectif de valoriser la promesse de partage et de générosité de la marque. Il repose ainsi sur le troc et sur une mécanique de jeu évolutive, totalement gratuite. Votre produit peut aussi devenir un levier de relation à la marque en générant de la valeur ajoutée pour les consommateurs d'une manière simple et tangible, comme le cas ici.

Hubspot et la stratégie de la profusion de données

Difficile de ne pas évoquer le cas d'Hubspot lorsque l'on parle d'inbound marketing. Le logiciel marketing est un des pionniers du genre et, à date, toujours le plus connu.

Le dispositif

Il faut dire que la plateforme ne ménage pas ses efforts pour occuper la place, avec pas moins de deux blogs à son actif et une dizaine d'articles postés chaque jour ! La plateforme aux près de 750 000 followers relaie massivement son contenu et d'autres posts plus légers, avec une dizaine de tweets par jour. Sur Facebook, Hubspot compte près d'1,3 million de fans. Une belle prouesse pour une plateforme BtoB. Instagram, Youtube, Pinterest… Aucune plateforme n'est négligée.

La librairie d'Hubspot fourmille également de contenus et livres blancs (plusieurs centaines) pour qui veut s'améliorer en design, social media, emailing, mapping, mobile et autres. Chaque post publié est bien évidemment accompagné d'un lien vers le livre blanc approprié… A noter que Hubspot applique aussi la logique du "give first" avec Website Grader, outil gratuit qui permet aux éditeurs de site de faire leur audit SEO et de recevoir une liste de recommandations de la part de la plateforme. Condition indispensable pour récupérer ses résultats : laisser son e-mail. De quoi venir muscler un peu plus la base CRM de Hubspot.

Comment l'appliquer à votre business

Identifiez comme Hubspot les quelques sujets clés relatifs à votre secteur. Consacrez-y une recherche fouillée, via un livre blanc ou autre, que vous mettrez en avant grâce à une note de blog.

