10 astuces pour booster votre business depuis votre page Facebook

Plateforme incontournable pour capter et draguer une audience, Facebook est aussi devenu un véritable facilitateur de business. Voici comment en profiter.

Près de 1,9 milliard d'utilisateurs dans le monde, un inventaire qui ne cesse de croître sur mobile (où le groupe est présent via Messenger, Instagram et Whatsapp) et des formats publicitaires toujours plus innovants (de la vidéo et du rich média avec Canvas)…. Facebook est devenu une véritable mine d'or pour les marques désireuses de faire du business sur Internet. Voici nos conseils pour augmenter votre nombre de fans et votre chiffre d'affaires.

1. Personnalisez l'URL de votre page

Toute page Facebook nouvellement créée se voit attribuer de manière aléatoire une URL composée d'une série de chiffres. Vous ne pouvez pas vous contenter de cette URL automatiquement générée et pouvez facilement personnaliser votre adresse, pour l'accorder au nom de votre marque. De quoi renforcer la reconnaissance de votre marque et faciliter son apparition dans les résultats des moteurs de recherche de Facebook et Google.

2. Référencez votre page au mieux sur Google

Facebook a beau être une plateforme sociale ultra fréquentée, booster le référencement de votre page dans le moteur de recherche de Google vous permettra de glaner des visites (et clients supplémentaires). Pour se faire, il vous suffit de répliquer au sein de votre page Facebook les bons réflexes de tout spécialiste SEO. A savoir placer les mots-clés ciblés dans les parties les plus importantes de votre page. Incluez-les dans l'URL, dans le titre de la page et dans la section "à propos" pour qu'ils soient visibles sur la page d'accueil et sur les moteurs de recherche.

3. Gagnez le badge "Très réactif aux messages"

Si vous avez répondu en moins de 15 minutes à 90% des messages que vous avez reçus au cours des 7 derniers jours, vous aurez droit au précieux sésame vert "Très réactif aux messages". La garantie pour les visiteurs de votre page qu'ils obtiendront une réponse très rapidement.

4. Complétez la section "A propos" avec soin

C'est sans doute l'une des rubriques de votre page que vos visiteurs Facebook iront consulter le plus souvent. Pour cause, ils viendront y piocher certaines informations pratiques : la localisation de vos bureaux ou de vos points de ventes, leurs horaires d'ouverture… Cette section est aussi l'occasion de mettre en avant les valeurs de votre entreprise, ainsi que les facteurs de différenciation de vos produits et vos services.

5. N'hésitez pas à souvent changer le bouton d'appel à l'action

Depuis décembre 2014, les boutons d'appel à l'action sont disponibles sur Facebook et permettent aux choix de "Réserver maintenant", "Nous contacter", "Utiliser l'application", "Jouer à un jeu", "Acheter", "Regarder la vidéo" ou "S'inscrire". Vous pouvez modifier ou supprimer votre appel à l'action à tout moment. Pour se faire, accédez à votre page et passez votre curseur sur "Créer un appel à l'action". Choisissez "Modifier l'appel à l'action" ou "Supprimer l'appel à l'action". Si vous modifiez l'appel à l'action, choisissez le nouveau et mettez à jour les URL de destination, si nécessaire. Cliquez sur "Enregistrer les modifications".

6. Adoptez Facebook Canvas

Canvas est le format enrichi diffusé en plein-écran lorsque l'utilisateur clique sur le post qui s'affiche au sein de son fil d'actualité. Il donne alors accès à un contenu interactif et immersif qui peut mixer vidéo, carrousel, texte et call-to-action… Une formule qui marche : le temps de visionnage moyen d'un format Canvas est de 31 secondes, soit une valeur bien supérieure aux formats mobiles courants sur la plateforme. Etendu à Instagram et au réseau Facebook Audience Network, le format peut être utilisé de manière organique ou de manière publicitaire. Il peut être créé directement depuis l'éditeur de votre page, en cliquant sur le menu déroulant photo/vidéo puis en choisissant l'option "Créer un Canvas".

7. Ciblez les meilleures fenêtres de publication pour vos posts et planifiez-les

La meilleure fenêtre de publication, pour obtenir un taux d'engagement optimisé, dépendra de la nature de votre audience, de celle de votre business ainsi que de votre localisation. A vous donc d'identifier les périodes où vos publications marchent le mieux et de privilégier ces dernières. Selon une étude récemment publiée par Hubspot, les périodes idéales sont situées le mercredi entre 15 et 16 heures, le jeudi et vendredi entre 13 et 16 heures et le week-end entre 12 et 13 heures.

8. Postez des vidéos, surtout du live

L'arrivée du format autoplay (la vidéo se lance automatiquement mais sans son dès que l'utilisateur l'a en visuel) et du live ont fait de Facebook le royaume de la vidéo. La plateforme diffuse même plus de vidéos que Youtube chaque jour. Et elle favorise clairement les pages qui prennent le pli. Il suffit pour s'en convaincre de regarder ces statistiques communiquées par Newswhip. Les principaux médias US ont tous vu leur taux d'engagement boosté entre janvier 2016 et octobre 2016. Leur point commun ? Avoir doublé voire triplé la part du nombre de vidéos postées.

9. Ajoutez les boutons Facebook à votre site

Vos plateformes propriétaires ont sans doute déjà une audience captive, des clients ou utilisateurs intéressés par vos produits. N'hésitez pas à y intégrer des appels vers votre page Facebook, en incitant les visiteurs à la liker, au sein des pages de votre site. La page Facebook est un bon moyen d'entretenir le contact avec ses clients et prospects en leur apportant, à moindre frais, du contenu à valeur ajoutée ou des offres promotionnelles.

10. Développez votre bot

Facebook a ouvert ses portes, mi-avril, aux bots. Messenger permet depuis lors aux développeurs de concevoir des chatbots, ces robots conversationnels qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour interagir avec les utilisateurs dans un espace tiers. En déléguant à ces bots nombre d'activités comme la prise de commande, la vente de produit ou le service après- vente, les marques peuvent espérer d'énormes économies d'échelle. Et sans pour autant perdre en interactivité et personnalisation du service. C'est le cas de Voyages-Sncf.com qui permet à ses clients de discuter avec le bot en langage naturel pour trouver un train, afficher un billet et le réserver. Résultat : une augmentation de 50% du nombre d'options posées sur des trajets et un total de 60 000 confirmations via Messenger pour un service disponible 24h/24.

