Exclu JDN : Azalead rachète la start-up suédoise Freya News

Un an et demi après une levée de fonds de 4,5 millions d'eursos, le spécialiste français du marketing BtoB accélère son développement international.

Azalead, spécialiste français du marketing BtoB, vient selon nos informations d'acquérir Freya News, une start-up suédoise spécialisée dans l'account-based marketing. "Nous nous sommes rencontrés il y a quatre ans à l'occasion de la création d'un consortium de l'account-based marketing dont nous faisons tous les deux partie", confie Nick Heys, le PDG d'Azalead. Freya News était depuis devenu revendeur de la solution Azalead sur les marchés anglais et scandinaves. "On est ici dans une opération d'acqhirement. C'est surtout l'expertise et le portefeuille client de la quinzaine de collaborateurs de la société qui nous intéressait", explique Nick Heys. Freya News va désormais chapeauter le développement d'Azalead dans le nord de l'Europe.

50% du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger

Le Français accélère donc sa croissance internationale. "Cette opération porte à près de 50% le chiffre d'affaires que nous réalisons hors de l'Hexagone", révèle Nick Heys. Lancé en début d'année, le marché US pèse déjà plus du tiers du chiffre d'affaires international.

Depuis 2012, Azalead permet à ses clients de recibler les visiteurs professionnels de leurs sites via de l'emailing, du phoning ou de l'achat display. Là où les acteurs traditionnels du retargeting s'appuient sur les cookies, la start-up déploie une technologie d'identification qui lui est propre (en couplant l'adresse IP et d'autres informations) pour identifier les entreprises qui visitent le site de son client. De quoi guider efficacement les entreprises dans la mise en place d'une expérience d'achat performante. Azalead avait procédé à une levée de fonds de 4,5 millions d'euros auprès d'Idinvest Partners fin 2015, après un premier tour de table de 2 millions d'euros en mars 2015.

Alors que sa solution de retargeting BtoB a longtemps été le moteur de croissance d'Azalead, la start-up a élargi son offre commerciale : personnalisation du site Web selon le visiteur, analytics, gestion de la relation commerciale et ciblage display. "Nous permettons à nos clients de diffuser des publicités personnalisées aux collaboarteurs des sociétés présentes dans leur liste de prospect", précise Nick Heys.

