Avec Tango la réalité augmentée est une réalité déjà accessible

2017 sera l'année une année charnière pour la réalité augmentée, notamment avec la technologie Tango de Google. Zoom sur le premier device équipé disponible et les premières applications prometteuses.

La boîte à outils du professionnel du bâtiment et de la décoration

Un nouvel outil de médiation culturelle

Une réalité augmentée utile et ludique avant tout

Si la réalité virtuelle tient le haut de l’affiche depuis quelques années avec des expériences abouties qui tiennent dans un mobile et un bout de carton comme Google Cardboard, la réalité augmentée a plus de mal à se démocratiser. Il faut dire qu’il est plus compliqué de venir imprimer une surcouche sur la réalité qui nous entoure que de nous enfermer dans une réalité virtuelle parallèle complètement différente et scriptée.Vous avez aimé attraper des pokémons dans votre salle de bain ou au milieu des bambins du parc voisin ? C’était un petit aperçu de ce que peut être la réalité augmentée. Mais attention, il s’agit du niveau 0 qui tient plus de l’amusement que de la technologie.Pour revenir aux choses sérieuses, Google travaille d’arrache-pied depuis des années sur ce qui est devenu Tango, sa technologie permettant de mapper en temps réel l’espace en 3D pour venir lui ajouter du contenu. Pour faire simple, l’idée est de connaître l’environnement en trois dimensions en ajoutant une caméra et un capteur de mouvement aux appareils photos d’un smartphone classique. La magie de Tango opère derrière pour propulser tout ça dans des apps compatibles.Le premier device grand public équipé de Tango est disponible depuis octobre chez Lenovo avec la Phab2Pro. Après de nombreux tests et quelques indiscrétions voici un premier retour sur les possibilités actuelles et les perspectives de Tango.Parmi les premières applications disponibles, Measures de Google révolutionne la prise de mesures en direct. En cours de travaux dans mon bureau j’ai fait des tests grandeur nature. L’app est très intuitive et vous permet d’effectuer vos mesures en pointant et cliquant votre mur à travers la phablet. Pour mesurer une distance mais aussi une surface il suffit ensuite de relier les points. Simple en apparence mais pas encore complètement au point côté précision, ça dépanne si vous n’avez pas de mètre sous la main. Pour les professionnels de l’architecture ou du bâtiment cherchant la précision au millimètre il faudra attendre un peu, mais pourquoi pas.Dans la continuité de cette première brique, des marques américaines ont bien compris l’intérêt de la technologie pour l’intégration de leur catalogue directement chez leur client. Lowe’s et Wayfair proposent déjà chacun une application Tango pour mettre en situation leur catalogue chez vous avant d’acheter. Le mobilier est à l’échelle et vous pouvez tourner autour comme si il était réellement chez vous, plutôt réaliste et efficace pour choisir votre prochaine lampe ou votre prochain canapé.On imagine déjà les concepteurs de cuisine porter leur configurateur en ligne sur ce genre de device. Effet "wahou" garanti. L’expérience d’achat portera enfin bien son nom "d’expérience" avec ce genre de dispositifs. Mais quand la technologie sera démocratisée, donc, pas tout de suite.Autre application Tango qui fait sensation dans toutes les démonstrations de constructeurs ou de Google depuis un an : les dinosaures sont parmi nous ! Sur le même principe que le mobilier vu juste avant, l’application de l’American Museum of Natural History place des dinosaures en taille réelle dans votre salon. Ils bougent comme si ils étaient bien vivants et s’animent quand vous vous en approchez. Plutôt bluffant. Je me suis même pris à m’arrêter en cours de déplacement autour d’un spécimen pour ne pas rentrer dedans. Oui, ça fait réellement cet effet là, de la véritable réalité augmentée.Le français Guidigo est particulièrement en pointe sur ces sujets et propose déjà plusieurs expérience un peu partout dans le monde dans les plus grands musées.Pour reconstruire un bâtiment en ruine et lui redonner son lustre d’antan tout en s’y baladant. Pour ajouter des personnages historiques dans une visite, pour expliquer comment étaient construits certains objets ou pour re-coloriser en direct une fresque aux couleurs effacées par le temps... Les applications sont infinies.Il se dit même qu’ils seraient capables de vous faire visualiser l’intérieur d’un sarcophage égyptien pendant que vous tournez autour au cours de votre visite…A chaque fois l’idée est de donner vie à des choses qui ne sont plus visibles à cause du temps ou de destructions de l’Homme ou d’apporter de l’information et du contexte plus vivant qu’un bout de texte ou même une vidéo sur un écran. Mais plutôt que d’enfermer l’utilisateur dans un casque de réalité virtuelle, on vient lui ajouter une nouvelle couche d’information, de jeu ou de données utiles, dans sa réalité "réelle". Encore une fois bluffant et efficace.

Bien sûr il y a, et il y aura, aussi des jeux en réalité augmentée, comme pour toute technologie cataloguée "pour geeks". Mais c’est bien par les applications utiles, ludiques, et presque "magiques" que la techno pourra passer le cap du grand public. Autant être honnête, la Phab2Pro à 500€ est encore très limitée aussi bien du point de vue purement technique de celui des apps. Car à moins d’avoir accès à quelques projets "secrets" en cours de conception, les applications disponibles sur le store à date sont assez limitées.

C’est bien par le développement d’expériences uniques, notamment dans le domaine culturel mais pas uniquement, que Tango viendra titiller les utilisateurs et les constructeurs. Pour passer de l’événementiel à une adoption grand public il faudra de nouveaux devices et de meilleures applications. Asus a présenté son smartphone embarquant Tango avec des applications maison notamment dans l’essayage de vêtements. Je suis pour l’instant assez circonspect à la vue des premières images.

Il va falloir inventer rapidement ces nouveaux services avec le marketing des grandes marques internationales pour faire passer la réalité augmentée de Tango dans une nouvelle dimension. Les possibilités semblent infinies, il n'y a plus qu'à inventer de nouvelles expériences !