5 manières de booster votre ROI avec la personnalisation des emails

"Ouvrir. Cliquer. Acheter." Trouver son bonheur sur Internet pourra bientôt se résumer à ces quelques gestes simples pour le consommateur. Mais si l’email est l’un des canaux de communication préférés des usagers, il l’est aussi des marketeurs.

Ainsi 72 % des adultes américains choisissent de communiquer avec les entreprises par email (d’après le site d’études de cas Marketing Sherpa). Mais, c’est également le canal choisi par plus de 80 % des entreprises (Économie Matin).

Il est donc important de savoir se démarquer des autres marketeurs pour attirer l’attention des clients et surtout la retenir. La personnalisation des emails est l’un des meilleurs moyens de montrer à vos clients qu’ils vous intéressent, mais aussi de leur offrir un contenu sur mesure. Or, si quatre entreprises sur cinq utilisent effectivement la personnalisation, seulement 5 % savent l’exploiter de la manière optimale (d’après une étude du cabinet Econsultancy).

En tant que marketeurs, vous avez certainement acquis une importante quantité d’informations sur votre audience. Il est temps de les utiliser pour optimiser vos campagnes de marketing digital en sophistiquant la personnalisation de vos emails. Vous augmenterez ainsi vos taux de délivrabilité, d’ouverture et de clics, entraînant ainsi une hausse de votre ROI.

La personnalisation de vos emails ne doit pas s’arrêter à l’ajout d’un nom dans l’objet du courriel. Vous pouvez aller beaucoup plus loin en utilisant une solution de marketing automation pour vous distinguer des 60 % d’entreprises qui rencontrent des difficultés à efficacement personnaliser leurs emails (Direct Marketing Association).

Les 5 étapes d’une personnalisation efficace

Si le taux d’ouverture des emails dont la ligne d’objet est personnalisée grimpe de 26 % selon ActiveTrail, votre ROI augmentera drastiquement en personnalisant l’ensemble de votre campagne. Pour cela vous aurez besoin d’un système de marketing automation. Voyons ensemble 5 techniques pour optimiser votre campagne.

1. 1. Segmentez efficacement en posant les bonnes questions

La personnalisation des emails commence par une segmentation efficace. Pour cela, vous devez connaître vos clients et leurs préférences. Aujourd’hui, vous pouvez aller plus loin que la personnalisation, grâce à la customisation : suscitez l’engagement des clients afin de renforcer la relation avec votre entreprise.

Encouragez vos prospects à préciser quel genre de contenu ils désirent recevoir et allez plus loin que l’envoi d’emails s’appuyant uniquement sur leur comportement d’achat et leurs actions sur votre site.

Vous pouvez poser ces questions lors de l’inscription du lead sur votre site ou lors de votre premier email de confirmation, comme le fait par exemple ce site américain de cartes de vœux et invitations (Paper Style).





Vous pourrez ainsi personnaliser votre contenu en fonction :



des données socio-démographiques de vos clients (vous n’enverrez pas le même message à une femme et à un homme, par exemple),



(vous n’enverrez pas le même message à une femme et à un homme, par exemple), de leurs centres d’intérêt (dans l’exemple ci-dessus : vous pouvez prévoir une série d’emails différente pour les futurs mariés et leurs amis),



(dans l’exemple ci-dessus : vous pouvez prévoir une série d’emails différente pour les futurs mariés et leurs amis), de leur comportement (actifs/inactifs…),



(actifs/inactifs…), de leurs habitudes d’achat.



2. 2. Envoyez vos emails au bon moment

Pour que vos emails soient lus, encore faut-il les envoyer au bon moment. Vous n’êtes pas sans savoir que certaines heures de la journée fonctionnent mieux. En utilisant les tests A/B de votre système de marketing automation, vous pouvez vérifier l’heure à laquelle les taux d’ouverture et de clics sont les plus élevés.

Mais n’oubliez pas que si vous travaillez avec une clientèle mondiale, le décalage horaire peut tout changer. Segmentez donc aussi vos clients en fonction de leur lieu de résidence et de leur zone horaire. Vous pourrez ainsi personnaliser l’heure d’envoi de vos campagnes et vous adapter aux habitudes de votre audience internationale.

3. 3. Mettez en place des emails activés automatiquement par triggers

En envoyant des emails déclenchés par triggers, vous pouvez interagir avec vos prospects et transformer une communication marketing généralement à sens unique en véritable relation réciproque.

En utilisant une solution de marketing automation, vous pouvez définir vos triggers (déclencheurs) en amont. Ils seront automatiquement activés lorsque votre lead effectue l’action définie. Vous pouvez ainsi chouchouter vos clients et leur montrer que vous êtes à l’écoute de leurs besoins.

Les emails déclenchés par triggers ont un taux d’ouverture de 152 % plus élevé que les emails traditionnels (Epsilon). Pourquoi s’en priver ?



L’automatisation du trigger marketing est d’ailleurs tout à fait compatible avec la personnalisation des emails, grâce aux outils spécialisés, tels que le système de marketing automation ActiveTrail.

4. 4. Personnalisez le corps du message

Ne craignons pas de nous répéter : la personnalisation des emails ne s’arrête pas à la ligne d’objet. Avec un outil d’emailing efficace, vous pouvez proposer une offre personnalisée à chaque segment défini en amont.

Par exemple, les femmes sont (en général) plus sensibles aux messages qui éveillent des émotions : "Avec les vêtements XXX, vos enfants vous remercieront tous les jours !". Quant aux hommes, ils seront plus facilement convaincus par un message factuel : "95 % des utilisateurs préfèrent les vêtements XXX."

Faites la différence, en choisissant les images qui parleront le mieux à votre audience. Prenons l’exemple de l’outil Active Personnalisation, dont l’interface vous permet de choisir des photos différentes pour chaque segment.

Grâce au bloc "If" du module de création d’emails personnalisés, vous pouvez notamment faire correspondre des photographies de paysages locaux à la région de vos clients.

Il vous suffit de cliquer sur le bouton « If » du module et de préciser les paramètres suivants :



Le champ : dans notre exemple, une « ville » ou une « région »,



: dans notre exemple, une « ville » ou une « région », La condition : ici, vous choisirez « est égale »,



: ici, vous choisirez « est égale », La valeur que vous désirez sélectionner : le nom d’une ville ou d’une région.



Une fois les photos et les paramètres sélectionnés, le système enverra les emails personnalisés en fonction des segments et des triggers définis.

5. 5. Personnalisez votre signature

Lorsque vous pensez personnalisation d’emails, les informations collectés sur vos clients vous viennent tout de suite à l’esprit. Sortez des sentiers battus et personnalisez aussi votre entreprise.

La personnalisation donne une taille humaine à votre compagnie et permet d’établir une relation personnelle entre votre client et vous.

Concluez vos emails avec la signature d’un membre de l’équipe concernée. En ajoutant une photo du signataire, la dimension personnelle sera encore plus puissante. Le taux d’ouverture de ce genre d’email augmente drastiquement, prouvant que les clients aiment faire des affaires avec une entreprise plus personnelle.

Testez aussi d’autres aspects de la personnalisation, en utilisant par exemple les pronoms de la première personne "Je" ou "Nous", le ton de la conversation, etc... Les prospects sont souvent plus réceptifs à ce genre de messages.

6. 6. Personnalisez vos pages d’atterrissage

Ce n’est pas tout de personnaliser vos emails, vous pouvez aller plus loin en associant vos emails à des landing pages adaptées et ainsi accroître encore davantage les bénéfices de la personnalisation.

Vous gagnerez beaucoup à adopter un style cohérent pour votre email personnalisé et la page d’atterrissage vers laquelle il dirige les clients. Il est également important de personnaliser de la même manière l’appel à l’action que vous utilisez sur ces deux supports. Cela permet d’unifier l’expérience client et augmente la conversion.

N’attendez plus ! Optimisez dès à présent la personnalisation de vos emails.



Ces quelques astuces parmi d’autres vous ont sûrement convaincu du potentiel immense que renferme la personnalisation des emails. Comme vous l’avez vu, avec un système de marketing automation, cela ne représentera pas plus de travail qu’une campagne moins élaborée, mais peut rapporter gros.

En montrant à vos clients que vous adressez directement à eux et que leurs besoins spécifiques vous intéressent, vous renforcez leur engagement et augmentez votre ROI par la même occasion.

Pourquoi s’en priver ?