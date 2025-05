Le séisme du siècle pourrait bientôt frapper cette grande région française - Les experts donnent l'alerte

Un séisme qui ne se produit que tous les 150 ans pourrait bientôt toucher la France.

Guy Sénéchal, sismologue et enseignant-chercheur à l'université de Pau, alerte sur l'imminence d'un séisme exceptionnel en France. Une région paisible pourrait bientôt être secouée par le séisme du siècle. Tous les dix à vingt ans, un séisme important de magnitude 5 s'y produit et surtout, tous les 100 à 150 ans, un événement plus puissant, de magnitude 6, secoue la région.

Cette région est pourtant relativement tranquille : aucun séisme aussi puissant ne s'y est produit depuis près de 160 ans. "Le dernier grand séisme remonte aux années 1850-1860, précise dans la presse locale Guy Sénéchal. À partir de là, on peut commencer à se dire qu'en 2025, il est grand temps de se préparer".

Le massif concerné n'est autre que celui des Pyrénées. Si le séisme du siècle venait à frapper cette région, les conséquences pourraient être considérables. Lors du séisme d'Arette en 1967 (magnitude 5,5), le bilan fut lourd : 62 communes déclarées sinistrées et 2283 immeubles endommagés, dont 340 irréparables.

Les Pyrénées sont particulièrement actives sur le plan sismique, avec trois à cinq tremblements de terre enregistrés chaque jour, précise Guy Sénéchal au micro de Pyrénées FM. Le 20 mars 2025, un séisme de magnitude 3 s'est produit près de Lourdes. Toutefois, la plupart de ces petites secousses passent inaperçues pour l'homme.

L'activité sismique n'est pas la même dans tout le massif. Un couloir particulièrement actif a été identifié entre Arette, Lourdes et Bagnères-de-Bigorre. Cette zone, qui s'étend sur les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, est considérée comme la plus sismogène de France métropolitaine.

Pour se préparer à un séisme majeur, le sismologue recommande plusieurs mesures simples : fixer les meubles lourds aux murs, éviter de placer des objets en hauteur, et renforcer les éléments non structuraux comme les cheminées et les balcons. La ville de Lourdes fait figure de pionnière dans ce domaine, étant la première commune de France à avoir mis en place un Plan de Prévention aux Risques Sismiques (PPRS) en octobre 2023. Ce plan oblige les habitants à renforcer rapidement les éléments non structuraux de tous les bâtiments construits avant 1998.

Si les experts s'accordent sur la probabilité d'un séisme majeur dans les années à venir, la date précise et la localisation exacte demeurent impossibles à déterminer. Cette imprévisibilité rend d'autant plus crucial le travail de prévention, car ce n'est pas le séisme qui tue, mais les chutes directes d'objets ou l'effondrement des bâtiments, comme le rappelle le site du gouvernement, Géorisques. Un message que le sismologue s'efforce de diffuser largement, dans l'espoir que les Pyrénéens prennent conscience de cette menace silencieuse.