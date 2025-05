Après la plante à 150 euros, les grosses valises sont désormais interdites dans le métro parisien

A Paris, un simple trajet peut désormais coûter cher si l'on n'a pas pris garde à la taille de ses bagages. La RATP a décidé de rappeler fermement les règles de transport.

Depuis quelques jours, un détail du règlement du métro parisien fait beaucoup parler de lui. L'affaire a pris de l'ampleur à la suite d'un contrôle qui a tourné à la polémique, mais la question centrale concerne tous les voyageurs : que peut-on réellement emporter dans les couloirs du métro, et jusqu'à quelle taille ?

L'origine de la crispation remonte à un incident survenu dimanche, lorsque la RATP a verbalisé une usagère pour avoir transporté un objet jugé trop encombrant. Si l'histoire a circulé abondamment sur les réseaux sociaux et dans les médias, elle a surtout mis en lumière une règle peu connue du grand public, mais bel et bien inscrite dans le règlement intérieur de la régie.

La régie des transports parisiens a ainsi confirmé que, pour voyager dans le métro, le RER ou le funiculaire de Montmartre, seuls les bagages dont aucune dimension n'excède 75 centimètres sont autorisés. Cela correspond peu ou prou à la taille d'une valise cabine classique, celle que l'on prend sans supplément dans la plupart des avions. Les objets longs, comme des skis, sont tolérés à condition de ne pas dépasser deux mètres de hauteur et vingt centimètres de large, et uniquement s'ils sont tenus bien droits tout au long du trajet. Les poussettes sont admises, mais de préférence pliées, et leur accès dans les bus et tramways obéit à des règles encore plus strictes.

Pour la RATP, il s'agit d'une question d'équité : l'application de la règle ne laisse pas de place à l'arbitraire, et les agents sont chargés de l'appliquer sans exception, quelle que soit la nature de l'objet transporté.

Le règlement, qui existait déjà, n'avait jamais fait l'objet d'une telle communication officielle. Mais la récente médiatisation du sujet a poussé la RATP à publier, le 7 mai 2025, un rappel précis de ces conditions sur son site. Le message est désormais clair : tout objet encombrant, au sens strict du terme, vous expose à une amende de 150 euros, même si ce n'est "qu'une" plante ou un sac de voyage. Les paquets volumineux, les valises XXL ou les meubles acquis lors d'un déménagement devront donc trouver un autre moyen de transport.

Dans la pratique, cette règle signifie que toute valise dépassant les 75 centimètres, qu'il s'agisse de la hauteur, de la largeur ou de la profondeur, est proscrite dans le métro. Les voyageurs devront donc privilégier les petits bagages, faciles à porter et à caser, au risque de se voir infliger une lourde contravention. La RATP rappelle que les agents sont autorisés à vérifier la taille des objets et à sanctionner immédiatement tout manquement, sans distinction.

Cette règle pose un problème évident pour les voyageurs transitant par les grandes gares parisiennes. Chaque jour, de nombreux passagers arrivent ou partent des gares avec des valises de grande taille, bien au-delà des dimensions autorisées par la RATP. Cette situation est particulièrement aberrante quand on considère que Paris est une destination touristique majeure et un hub de transport international.