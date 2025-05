Koh-Lanta : voici combien gagnent les candidats

La rémunération perçue par les aventuriers dépend de leur popularité auprès du public et du nombre de jours qu'ils passent dans l'émission.

Hier, le mardi 6 mai, avait lieu le onzième épisode de la saison 27 de Koh-Lanta. Diffusée depuis le 25 février sur TF1, cette saison, intitulée "La revanche des 4 Terres", se déroule dans le cadre paradisiaque des Philippines, plus précisément dans la péninsule de Caramoan. Comme le veut la tradition depuis les débuts de l'émission d'aventure, le vainqueur repartira avec un joli chèque de 100 000 euros. Mais au fait, combien gagnent les autres participants ?

Il se trouve qu'Alexia Laroche-Joubert, ancienne présidente d'Adventure Line Productions (la société de production de Koh-Lanta), avait répondu à cette question lors d'une interview en 2022 sur RMC Story : "Le minimum reste le SMIC". Actuellement, le SMIC net mensuel s'élève précisément à 1426 euros.

En 2018, TV Magazine avait également fait des révélations sur la rémunération des aventuriers du programme phare de TF1. Le média avait révélé que les candidats touchaient 25 euros brut par jour de tournage ainsi qu'une prime de confidentialité de 700 euros. Certes, la rémunération finale des candidats dépend logiquement du nombre de jours qu'ils passent dans l'émission. Mais en moyenne, on est sur des sommes assez proches du SMIC évoqué par l'ancienne productrice de Koh-Lanta.

© JDN / Dall-R

Ces montants, à première vue, ne paraissent pas si élevés. Mais attention, ils doivent être considérés avec un certain recul car ils ne représentent qu'une partie de la rémunération totale. En réalité, les candidats gagnent bien plus que ces sommes de base. En 2020, le magazine Society avait mené sa petite enquête. Si le média avait lui aussi confirmé que les aventuriers touchaient l'équivalent du SMIC, il avait ajouté qu'ils percevaient en plus une somme non négligeable de 4 000 euros de droits à l'image.

Autre remarque importante à prendre en compte : tous ces chiffres concernent uniquement les candidats novices, c'est-à-dire ceux qui participent à l'émission pour la première fois. En effet, il semble bien que les candidats stars, ceux déjà connus et appréciés du public, peuvent négocier une rémunération supérieure auprès de la production.

Par exemple, en 2018 avait lieu la saison spéciale "Le Combat des héros" qui rassemblait des candidats vedettes qui avaient déjà participé au programme. L'un d'entre eux, Dylan Thiry, avait révélé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste que tous avaient reçu une rémunération "comprise entre 7 000 et 10 000 euros". Une information qui avait d'ailleurs été confirmée par Clémence Castel, une autre candidate emblématique de Koh-Lanta.

Enfin, pour chaque saison, le grand vainqueur repart avec un chèque conséquent de 100 000 euros. Ou plutôt un peu moins dans les faits, car cette somme est imposable. En effet, il faut y retirer entre 20 000 et 25 000 euros selon TV Magazine. A noter également que depuis la saison 15 de Koh-Lanta, le candidat qui arrive deuxième ne remporte plus la prime de 10 000 euros.