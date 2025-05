Hausse des pensions de retraite en 2025 : la date approche, le montant est presque connu

14 millions de retraités vont voir leur pension de retraite augmenter en 2025. Le taux de la hausse peut être calculé.

L'échéance approche à grands pas pour des millions de retraités français. Certains ont tout intérêt à cocher cette date dans leur calendrier. Et pour cause, c'est à partir de ce jour précis que les pensions de retraite vont être revalorisées en 2025. La date est donc connue, mais il est également possible d'estimer le montant de cette hausse.

Cette nouvelle revalorisation intervient alors que l'ensemble des retraités en France ont déjà vu leur pension de retraite augmenter de 2,2% au 1er janvier dernier. Au total, 17 millions de retraités avaient profité de ce coup de pouce. La hausse de janvier faisait elle-même suite à une précédente revalorisation de 1,6% appliquée au 1er novembre 2024. Toutefois, cette dernière ne concernait que les pensions de retraite complémentaire des anciens salariés du secteur privé, à savoir les retraités affiliés au régime Agirc-Arrco.

Ces revalorisations successives ont permis de porter le montant moyen d'une pension de retraite en France à 1 661 euros bruts mensuels, soit environ 1 545 euros nets. Pour les anciens salariés du privé, la pension de retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco s'élève en moyenne à 514 euros par mois.

Pour voir les pensions de retraite de base être revalorisées, il faudra patienter jusqu'au 1er janvier 2026. Versées par l'Assurance Retraite à 17 millions de retraités, les pensions de retraite de base sont réévaluées uniquement en début d'année, comme ce fut le cas en 2025.

Néanmoins, une bonne nouvelle attend les 14 millions de retraités affiliés à l'Agirc-Arrco. Leur pension complémentaire sera revalorisée au 1er novembre 2025. Les partenaires sociaux qui gèrent le régime de retraite des salariés du privé se réuniront prochainement pour déterminer le pourcentage précis de cette hausse. Les retraités concernés verront cette augmentation arriver sur leur compte bancaire dès le 3 novembre 2025.

Le calcul de la revalorisation des pensions Agirc-Arrco obéit à des règles strictes, définies par l'accord national interprofessionnel (ANI). La hausse est indexée sur le taux d'inflation enregistré au cours de l'année. Ce taux est ensuite réduit d'environ 0,4 point. Or, selon les dernières prévisions de la Banque de France, l'inflation en 2025 devrait se situer aux alentours de 1,3%. En appliquant les règles de l'ANI, la hausse des pensions Agirc-Arrco pourrait donc se situer entre 0,9% et 1,3%.

Concrètement, les retraités de l'Agirc-Arrco pourraient voir leur pension de retraite complémentaire passer de 514 euros, en moyenne par mois, à 518 voire 520 euros (dans le meilleur des cas).

Ces projections contrastent avec les revalorisations plus généreuses enregistrées lors des années précédentes. Pour mémoire, les pensions complémentaires Agirc-Arrco avaient connu une hausse significative de 5,1% au 1er novembre 2022, suivie d'une revalorisation de 4,9% au 1er novembre 2023.