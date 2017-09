Pourquoi le business de la mise en relation a-t-il explosé ?

Chronique de Matthieu Espaze NextSeo 20/09/17 10:26

La mise en relation est devenue un business lucratif et très tendance pour de nombreuses startups. Elle rencontre un énorme succès parce qu’elle peut s’appliquer à tous les secteurs.

La mise en relation prend plusieurs formes. Elle peut concerner le domaine professionnel via une plateforme en ligne par exemple, ou le domaine privé comme les rencontres one-to-one.



Offrir des services utiles

Actuellement, les utilisateurs profitent des concepts innovants de mise en relation qui fleurissent au quotidien. Tous les concepts ne rencontrent pas forcément le succès puisqu’il est évident que les internautes recherchent avant tout des services utiles censés leur faciliter le quotidien.

Ainsi, il est aujourd’hui possible de trouver un réparateur de téléphone en ligne en quelques minutes. Des marketplaces spécialisées proposent de vous mettre en relation avec des artisans dans votre zone géographique pour tout type de travaux à faire.

Répondre à des problématiques de marché

Les plateformes de mise en relation comme Demenageur.com ou Trouver un artisan répondent avec efficacité aux attentes des particuliers, à savoir où trouver un prestataire de services. Les clients n’ont plus à passer un temps fou sur internet à la recherche d’un fournisseur. Sur les plateformes, ils ont la possibilité de filtrer les résultats pour n’obtenir que les prestataires localisés près de chez eux.

D’un autre côté, les entreprises qui proposent leur service sur ces marketplaces apportent une solution simple,mais efficace à leur éternel problème de prospection client. Sur une plateforme de mise en relation, les prestataires bénéficient d’une bonne visibilité.

L’application de la responsabilité sociale des plateformes

La fiabilité de la plateforme est une garantie essentielle pour les internautes. Voilà pourquoi, les marketplaces en accès libre (sans filtre à l’entrée) pourraient éventuellement disparaître au profit des plateformes qui sont responsables de leurs annonces. Même le secteur des rencontres amoureuses est frappé de plein fouet par cette tendance. Pour éviter aux membres de perdre leur temps avec des profils pas sérieux, certaines plateformes comme Meetic imposent désormais à leurs participants de respecter quelques conditions.

Le métier de plombier a beaucoup souffert de ce modèle en libre entrée. Des prestataires peu fiables se sont mis à arnaquer des particuliers via les plateformes. Près de 2 500 plaintes par an sont déposées en France pour des arnaques au dépannage en plomberie. Ainsi, pour rétablir la confiance entre les plombiers et les clients, les plateformes comme Gomario ont commencé à sélectionner leurs membres, à établir des chartes de qualité ou à pratiquer la transparence des prix.

Une amélioration de l’expérience client

Si ce business explose, c’est en grande partie grâce à l’utilisation de nouvelles technologies adaptées. Mais il faut également inclure les efforts de fidélisation online, la rigueur des modérateurs et l’animation.

Une bonne marketplace devra inclure l’ensemble de ces éléments dans sa stratégie marketing pour être sûre de rencontrer le succès. Ces différents éléments contribuent en effet, d’une manière ou d’une autre, à améliorer l’expérience des internautes.

L’essor de la technologie mobile permet de mettre les plateformes à la disposition des utilisateurs 24h/24 et 7 j/7 puisqu’ils peuvent se connecter de n’importe où dans le monde et n’importe quand, depuis leur portable ou leur tablette. Avec Homly You, les artisans partenaires peuvent envoyer directement un descriptif du projet via SMS ou mail.

La protection juridique des clients

À ce jour, les utilisateurs de plateformes de mise en relation ne disposent d’aucun recours possible en ce qui concerne les transactions par voie électronique. La protection des données personnelles contre toute exploitation abusive reste également un vaste chantier.

Dans les faits, le client peut engager des procédures en cas de litiges avec un fournisseur notamment quand cela concerne la qualité d’exécution du travail. D’où l’importance d’une sélection rigoureuse à l’entrée des plateformes qui doit s’assurer par exemple que les prestataires soient munis d’une assurance responsabilité civile professionnelle.