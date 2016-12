Audience mobile en France : la rentrée a été difficile pour Amazon

Le géant de l'e-commerce a perdu près de 3,2 millions de visiteurs uniques entre août et septembre, selon les résultats de Médiamétrie//Netratings.

Le baromètre mensuel mobile de Médiamétrie//Netratings de septembre voit Microsoft récupérer sa quatrième place derrière le trio Google - Facebook - Figaro CCM Benchmark (éditeur du JDN). Amazon de son côté dégringole dans ce classement perdant près de 3,2 millions de visiteurs uniques (VU) par rapport au mois précédent. L'autre grand perdant est Le Monde qui, avec 1,2 million de VU en moins, chute de la 10e à la 14e place.

En septembre 2016, 6,9 millions de personnes âgées de 11 ans et plus ont visité au moins une fois un site ou une application de la sous-catégorie "Formation/Education", soit plus de 1 Français sur 10 (12,6%). Les Français âgés entre 15 et 24 ans étaient particulièrement présents sur ces sites et applications de formation et d'éducation. 24,4% d'entre eux ont consulté des articles, conseils ou services dans cette thématique.

L'audience de l'internet mobile en France au mois de septembre 2016 Rang Groupe Audience (en millier de VU) 1 Google 34 896 2 Facebook 32 101 3 Groupe Figaro CCM Benchmark 16 815 4 Microsoft 14 439 5 Twitter 14 073 6 Prisma Media 13 915 7 Solocal Group 13 393 8 Webedia 13 175 9 Orange 13 168 10 Schibsted (Editions Aixoises Multimédia) 13 037 11 Wikimédia Foundation 12 909 12 Groupe Lagardère 12 321 13 Apple 12 278 14 Groupe Le Monde 12 045 15 Amazon 11 603 16 Vivendi 11 389 17 Snapchat 9 840 18 M6 9 819 19 francetelevisions 9 564 20 LinkedIn 9 521 21 Yahoo 9 420 22 Aufeminin 8 929 23 Groupe Numericable - SFR 8 781 24 Next Radio TV 8 619 25 La Poste 8 406 26 20 Minutes France 8 275 27 Groupe TF1 7 891 28 Samsung Group 7 728 29 Groupe Auchan 7 579 30 Groupe Le Parisien 7 232

A lire aussi :