Quels sont les webmails préférés des Français ?

Qui de Gmail ou Orange est le leader des messageries mail ? Quel est le temps moyen passé par un utilisateur d'Outlook ? Voici le top 5 des webmails en France, établi en novembre 2016 par Médiamétrie//Netratings sur web fixe.

Ce sont près de 32 millions de Français qui sont allés consulter au moins un service mail en novembre 2016 sur Web fixe, selon Médiamétrie//Netratings. Un nombre qui représente près de 67,4% des internautes âgés de plus de 15 ans en France. Preuve qu'en dépit de l'énorme succès que rencontrent les services de messagerie instantanée, type Facebook Messenger ou WhatsApp, l'email a encore de beaux jours devant lui. Les internautes français ont passé en moyenne plus 3 heures et 12 minutes à les consulter au cours du mois. 5e : Yahoo Voir le classement Yahoo © Capture d'écran

Gmail, Orange ou encore Outlook (très prisé du monde professionnel) figurent parmi les services les plus populaires. Dans ce classement, on retrouve donc trois Américains (Google, Microsoft et Yahoo) et deux Français (Orange et SFR). Gmail est désormais installé en tête de ce classement avec ses 12,8 millions de visiteurs uniques sur Web fixe en novembre. Orange est tout près, avec une audience de 12,6 millions de visiteurs uniques.

