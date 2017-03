Geoffroy Roux de Bézieux (Medef) "La data est une composante essentielle à tous les nouveaux business models"

Le vice-président de l'organisation patronale détaille les enjeux qui seront abordés les 15 et 16 mars prochain lors de la troisième édition de L'Université du Numérique du Medef.

JDN. Comment a évolué la digitalisation des PME depuis la première Université du Numérique en 2014 ?

Geoffroy Roux de Bézieux est vice-président du Medef. © S. de P. Medef

Geoffroy Roux de Bézieux. Il y a une grande différence entre 2013, quand l'idée de cette université a germé, et aujourd'hui. A l'époque les gens disaient que le numérique était un secteur à part et qu'ils n'étaient pas concernés. Aujourd'hui on peut encore entendre ce discours, mais il devenu très rare. Les PME sont davantage concernées et c'est déjà un premier pas. Il y a une prise de conscience à laquelle il est difficile d'échapper, pas un jour ne passe sans que les médias ne parlent de la digitalisation de tous les secteurs économiques. Par contre ce qui est difficile c'est de savoir quoi faire et par où commencer…

Justement, par où doivent-elles commencer ?

Il y a trois enjeux. D'abord celui du modèle. Les dirigeants de PME doivent se poser la question : "y-a-t-il une autre manière de faire mon métier qui peut rendre mon business model obsolète ou moins rentable ?". Ensuite il faut s'interroger sur l'amélioration de sa propre organisation, en particulier ses process internes, et ses process de management. Le troisième grand volet est la relation avec son écosystème : clients fournisseurs, prestataires… Comment le numérique peut-il aider à faire mieux ? Pour débuter, je conseille aux PME de lancer des projets. D'abord un projet simple, puis des projets de plus en plus ambitieux. L'Université du Numérique sert aussi à les aider à se lancer.

Justement, à quoi faut-il s'attendre pour cette troisième édition ?

L'objectif n'est pas du tout le même que celui des conférences classiques. Nous sommes tournés vers nos adhérents, et en particulier les PME. Ce n'est pas un showcase de nouvelles technologies, mais une conférence qui s'adresse à des PME qui veulent prendre le wagon du numérique dans le but de leur donner des clés pour se transformer. Nous traiterons en particulier cette année de la data. C'est une composante essentielle à tous les nouveaux business models et une véritable source de croissance. Nous parlerons beaucoup du secteur industriel qui est un grand producteur de données, mais pas toujours très bien utilisées. Nous parlerons aussi des nouvelles générations, les digitals natives, qui sont en rupture avec le management classique. Il faut pouvoir les accueillir sans mettre sur le banc les autres salariés. L'Université sera aussi l'occasion de proposer un benchmark des bonnes pratiques à l'international.