Comment les internautes iront-ils sur le Web en 2021 ?

Le smartphone s'imposera, tandis que le PC verra sa part dans le trafic mondial presque divisée par deux.

Dans quatre ans, le smartphone deviendra le premier mode d'accès à Internet dans le monde, comme c'est déjà le cas dans certains pays aujourd'hui. Les prévisions de Cisco tablent sur 33% du trafic IP provenant du mobile en 2021, contre 13% en 2016. Il sera suivi par la télévision, en légère baisse de 33% en 2016 à 30% en 2021.

© Statista

C'est le PC qui enregistrera la plus forte baisse d'utilisation : il perdra sa première place et passera de 46% en 2016 à 25% du trafic IP en 2021. Les tablettes resteront relativement minoritaires, avec 7% du trafic. Les réseaux de communication de machine à machine (M2M) verront quant à eux leur importance plus que doubler, passant de 2 à 5% du trafic IP dans quatre ans.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

Et aussi