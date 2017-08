Plus d'un internaute sur deux utilise Chrome dans le monde

Le navigateur de Google rencontre tout de même une concurrence plus rude sur mobile que sur ordinateur.

Chrome domine le marché des navigateurs Internet sur tous les supports : le browser de Google est utilisé par 53,9% des internautes dans le monde. Le numéro deux Safari, la solution d'Apple, ne réunit que 14,4% du marché. En troisième position, un petit nouveau : le navigateur mobile UC Browser, qui promet des chargements de pages et de vidéos plus rapides que la concurrence, notamment grâce à un adblocker intégré, possède un part de marché de 8,6%.

On constate des différences notables entre les supports. Chrome est encore plus dominant sur ordinateurs, avec une part de marché de de 63,2%. Firefox, qui avait en son temps réussi à devenir le premier navigateur, mais a raté le virage du mobile, fédère toujours 14% des internautes. Le navigateur historique de Microsoft, Internet Explorer, résiste encore, avec 9,3% du marché. Sur mobile et tablette, Google est toujours premier (47,3%). Mais ses concurrents s'arrogent de plus grandes parts de marché : 21,2% pour Safari grâce à l'iPhone, et 14,6% pour UC Browser.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.