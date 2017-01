Programmatique : chiffre d'affaires en France

Ce sont près de 639 millions d'euros qui ont été investis en programmatique au cours de l'année 2016 en France, selon l'Observatoire de l'ePub réalisé par le SRI, l'Udecam et PWC.

Le marché du programmatique display a représenté près de 639 millions d'euros d'investissements au cours de l'année 2016, selon les derniers chiffres de l'Observatoire de l'ePub réalisé par le SRI, l'Udecam et PWC. Une hausse de 51% par rapport à l'année précédente qui permet au marché d'atteindre les 53% du marché display. A noter toutefois que la croissance se tasse donc progressivement, après +118% en 2014 et +61% en 2015. C'est sur les réseaux sociaux que l'on observe d'ailleurs la majeure partie de la croissance :+62% contre +29% chez les autres acteurs.

Le programmatique poursuite sa croissance qualitative, avec une utilisation toujours plus fine de la data, un accès aux inventaires premium accrû et des formats rich medias toujours plus présents sur mobile et vidéo.

Le programmatique poursuit sa croissance exceptionnelle © Observatoire de l'ePub

