Arthur Sadoun succède à Maurice Lévy chez Publicis

Le patron de Publicis Communications a finalement été choisi en interne par le conseil de surveillance. Il prendra la présidence du directoire du 3e groupe de communication mondial en juin.

C'est la fin d'un suspense qui dure depuis plusieurs années déjà : le conseil de surveillance de Publicis, dont le comité de nomination est dirigé par Elisabeth Badinter, a choisi Arthur Sadoun, le patron de Publicis Communications, pour succéder à Maurice Lévy comme président du directoire de Publicis, au 1er juin prochain.

A 45 ans, il sera ainsi le troisième homme à diriger le troisième groupe mondial de communication, après Marcel Bleustein-Blanchet, qui l'a fondé en 1926, puis Maurice Lévy, qui a accédé au poste de PDG il y a 30 ans. Ce dernier reste néanmoins dans le groupe, puisqu'il va prendre la présidence du conseil de surveillance, à la suite d'Elisabeth Badinter (qui y garde un siège). Le nouvel homme fort de Publicis a finalement été choisi en interne. "Il est vite apparu au conseil de surveillance que le groupe était riche en talents et qu'il n'était nullement nécessaire de rechercher un candidat à l'extérieur", indique ainsi le communiqué. Début juin, le directoire sera par ailleurs "enrichi par l'arrivée de Steve King, actuellement CEO de Publicis Media, qui rejoindra à cette date Jean-Michel Etienne, directeur général adjoint en charge des finances, et Anne-Gabrielle Heilbronner, secrétaire général".

Diplômé de l'Essec, Arthur Sadoun a commencé comme entrepreneur au Chili, lorsqu'il a créé son agence de communication, Z Group, qu'il revend à BBDO cinq ans plus tard. Revenu en France où il passe un MBA à l'Insead, il rejoint ensuite TBWA comme responsable du planning stratégique et du développement, puis en devient directeur général en 2001. Six ans plus tard, il est recruté comme directeur général de Publicis Conseil, puis du réseau publicitaire, Publicis Worldwide en 2013, et entre au comité exécutif.

Article originel publié sur WanSquare le 26/01/2017