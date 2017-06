AdtechNews, le trimestriel de CB News et du JDN est sorti !

Le supplément dédié aux dernières tendances de la pub digitale sera livré le 10 juin aux abonnés de CB News et sera distribué lors d'iMedia Brand Summit, Vivatech et des Cannes Lions.

La première édition du supplément trimestriel des rédactions de CB News et du JDN dédié à la publicité digitale est sorti. Baptisé AdtechNews, il sera distribuée aux abonnés de CB News avec leur magazine mensuel dès le 10 juin. Il sera également disponible sur les grands rendez-vous qui rythment la vie de la profession : à Biarritz pour l'iMedia Brand Summit les 13 et 14 juin, à la Porte de Versailles pour Vivatech les 15, 16 et 17 juin et à Cannes, pour les Lions du 19 au 23 juin.

Décrypter le marché, tout en évitant les à peu-près, voici le challenge de ce nouveau magazine qui s'adresse aux décideurs des stratégies digitales, qu'ils soient chez l'annonceur ou en agence. Dans ce premier numéro, vous retrouverez une grande enquête sur "Comment les Français ont déprogrammé le programmatique", un comparatif des solutions de CRM onboarding, une analyse du succès du server-to-server header bidding et une question : les robots vont-ils remplacer les traders en agence ?