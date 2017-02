Les fabricants, nouveaux consultants en numérique pour les entreprises

Les entreprises qui maîtrisent sur le bout des doigts les différentes techniques de fabrication numérique peuvent facturer à leur clients des services de consulting en plus de leurs prestations classiques.

Tandis que les entreprises cherchent à répondre à la demande toujours croissante de leurs clients et à commercialiser leurs idées avec une rapidité sans précédent, les prestataires en fabrication numérique jouent un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif en leur prodiguant des conseils sur les services et techniques les plus adaptés à leurs besoins commerciaux.

Les entreprises ne sont pas les seules à bénéficier des conseils des fabricants, lesquels, pour survivre et prospérer dans le contexte concurrentiel actuel, doivent eux-mêmes adapter leurs solutions et services aux besoins de leurs clients en offrant des commentaires objectifs et un accompagnement constant. A l’heure où la France se place en tête des pays européens et troisième au niveau mondial en terme d’innovation, les fabricants français doivent plus que jamais rechercher et fournir des solutions innovantes destinées à leurs clients et plus généralement aux entreprises.

La fabrication numérique, clé du succès pour un consultant

Un consultant efficace facilitera l’accès de son client au marché. Pour les fabricants du numérique, cela passe par la mise à disposition des solutions numériques les plus récentes pour la production de pièces avec une rapidité et une qualité sans précédent. Grâce à la fabrication numérique qui nécessite moins d’étapes de transformation, la production à la demande raccourcit et simplifie l’ensemble de la chaîne logistique, créant ainsi une expérience client plus flexible et fluide. C’est comme cela que l’impression 3D s’est démarquée.

Parce qu’elle apporte aux entreprises la possibilité de réinventer la conception et la fabrication de pièces, réduit, voire élimine les frais d’outillage en permettant de réaliser des prototypes plus complexes et permet de varier les combinaisons de produits à tous les stades du développement, l’impression 3D s’affirme comme une option de plus en plus prisée pour la production de petites séries. La capacité d’imprimer simultanément des composants multiples représente un avantage de taille pour les entreprises, tout comme celle de réaliser des formes géométriques complexes. Les systèmes classiques peuvent donc être facilement remplacés.

Cependant, l’impression 3D ne convient pas à toutes les applications, c’est pourquoi il importe d’étudier la pertinence d’autres solutions de fabrication numérique. L’usinage CNC, procédé lors duquel des outils de fraisage et de tournage à grande vitesse sont pilotés par ordinateur, transforme ainsi discrètement la production dans diverses industries en accélérant la réalisation de pièces et de prototype.

Cette méthode peut s’avérer plus adaptée que l’impression 3D si une entreprise cherche à produire 200 pièces plutôt que 50, ainsi que pour la conception de pièces de très petite taille. C’est cette connaissance pointue du service le plus économique et évolutif qui permettra aux fabricants de se positionner en consultants experts pour les entreprises.

A quoi s’attendre en 2017 ?

Il va devenir monnaie courante pour les fabricants numériques de dispenser des conseils approfondis et objectifs sur le ou les services les plus adaptés aux besoins de leurs clients, jouant ainsi le rôle de consultants de confiance. La solution la plus efficace ne se limite souvent pas à la seule impression 3D, or de nombreuses entreprises ne sont peut-être pas conscientes des avantages que peuvent leur procurer l’usinage CNC, le moulage par injection ou d’autres techniques de fabrication numérique. Les conseils prodigués par les fabricants s’avèrent donc très précieux.