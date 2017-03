Comment dépasser aujourd’hui les contraintes de l’ensemble de la chaîne logistique et optimiser les processus ?

Paradoxalement, à l’ère de la transformation digitale imposée à l’ensemble des domaines de l’industrie, les normes et contraintes n’ont jamais été aussi élevées. Comment adopter une démarche globale de qualité tout en répondant aux besoins des clients-consommateurs ?

Pour répondre à cet enjeu majeur actuel de la chaîne logistique, des solutions adaptées et modulaires doivent être développées et déployées, avec une responsabilité de la chaîne étendue du moyen de transport au colis. Il s’agit de mieux gérer l’ensemble des données disponibles sur la chaîne logistique (que ce soit au niveau du planning, du véhicule ou du conducteur) pour les transformer en informations pertinentes et disponibles en temps réel.

Ces outils, qui analysent et évaluent les données, sont développés pour être viables sur un marché très régulé. Ils sont aujourd’hui définis pour accélérer la performance et fluidifier l’ensemble de la chaîne : ils répondent ainsi aux besoins et à la satisfaction client.

Améliorer l’ensemble de la chaîne grâce à la simplification de la visibilité des données

Eric Ballot partage sa vision des enjeux de la Supply Chain: « Aujourd’hui l’efficacité des opérations est encore très largement améliorable. Tout ce qui augmente la visibilité sur la réalité des opérations fournit des données, qui derrière, vont pouvoir être utilisées pour améliorer ces mêmes opérations. En ce sens, il est important de pouvoir agir avec un acteur sachant travailler la visibilité de la Supply Chain. Il va falloir le faire dans un cadre sécurisé pour les acteurs, on ne peut pas partager tout avec tout le monde. Il y a des enjeux commerciaux et industriels derrière. Les outils vont permettre de certifier les données et les conserver dans des cadres de confidentialité. Néanmoins, ne nous voilons pas la face, ces opérations sont pour le moment très sous-optimisées donc toutes les solutions qui vont augmenter la visibilité vont pouvoir être à même d’améliorer l’ensemble des opérations de la chaîne. »

L’ensemble des secteurs, qu’ils soient agro-alimentaires, pharmaceutiques ou de distribution, ont aujourd’hui besoin d’un acteur capable de développer et de commercialiser des solutions télématiques et logistiques mobiles permettant la géolocalisation des conteneurs, des wagons et des transports multimodaux. Les technologies proposées doivent être agiles et optimiser à la fois : la sécurité, la traçabilité des marchandises, les alertes de température pour les remorques de froid, un gain de temps et une réduction des coûts via des solutions flexibles, modulaires et ouvertes aux exigences particulières des différents domaines d’activité. Elles doivent également pouvoir être partagées au sein d’un réseau, traitées en temps réel, et conservées pour être analysées plus tard (et ainsi permettre la correction d’anomalies).

Les data collectées lors des opérations de la chaîne, grâce par exemple à des boîtiers télématiques combinés à la puissance d’un outil de gestion de données, donnent la possibilité de délivrer des informations pertinentes en temps réel et ainsi d’anticiper certaines problématiques.

Les analyses des schémas de planning, les données du camion et les comportements de conduite ont un effet immédiat sur les process globaux (l’éco-driving permet par exemple de respecter à la fois les horaires de livraison prévus et ceux de travail du chauffeur). La digitalisation des processus permet d’échanger des informations critiques en toute sécurité et tout en respectant les contraintes temporelles.

Ces données peuvent être mixées avec des informations provenant d’autres sources dans la chaîne logistique (données issues du WMS ou du TMS par exemple) : un système ouvert (c’est-à-dire compatible avec toutes les autres solutions logicielles), donne la possibilité de délivrer les informations les plus fines et pertinentes possibles, et ce en temps réel. Les process de planning prévus peuvent alors être respectés, les anomalies mieux anticipées et corrigées au plus vite : l’ensemble de la chaîne sera par conséquent encore plus performante.

Des solutions modulaires adaptées à des problématiques spécifiques pour améliorer la satisfaction client

Une fois les anomalies client identifiées, celles-ci peuvent être transformées et déployées par un acteur pouvant trouver les moyens de réduire ces anomalies et ainsi faire progresser, fluidifier la chaîne globale de son client, améliorer sa satisfaction et éviter des pénalités.

La visibilité sur la Supply Chain permet de bénéficier d’une vision fine du suivi en temps réel de l’exécution des opérations, de mettre en place des actions correctives instantanément et crée alors une valeur ajoutée de production, de véritables leviers opérationnels et potentiels de croissance, accompagné d’un incontestable avantage concurrentiel.

Pour dépasser les contraintes inhérentes à la Supply Chain, les clients doivent pouvoir être informés et se former aux technologies de demain et ainsi, optimiser leurs solutions mises en place. Il est nécessaire aujourd’hui d’utiliser au mieux les moyens mis en place, et pour cela, d’avoir une bonne utilisation de toutes les données qui peuvent remonter du terrain et être transformées en information. Un colis doit pouvoir être suivi de bout en bout et un acteur délivrant des solutions agiles et flexibles peut apporter des solutions pour améliorer l’ensemble de la chaîne.

Les données d’anomalies échangées le sont par conséquent au sein d’un cadre sécurisé, et dans des délais d’immédiateté, ce qui permet une optimisation maximale des processus de l’ensemble de la chaîne, une meilleure collaboration avec les différents intervenants de la chaîne et un levier de compétitivité amélioré. Les entreprises doivent en effet choisir des partenaires capables d’intégrer l’ensemble de leurs opérations existantes à de nouvelles solutions qui rendront leur processus de Supply Chain bien plus performant.