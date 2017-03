Carnet de nominations du 13 mars 2017

Fabienne Bredzinsky chez Crédit Coopératif

Fabienne Bredzinsky est nommée DRH du Crédit Coopératif. Juriste de formation, elle a notamment dirigé les relations sociales du Crédit Foncier et du pôle Consumer Finance du Crédit Agricole. Elle officiait comme DRH de la Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité depuis trois ans.

Nadine Coulm chez Korian

Diplômée de HEC, Nadine Coulm rejoint Korian en qualité de directrice des Relations Investisseurs et du Financement. Passée par Danone et Casino, elle était depuis 2013 à la tête de la direction Relations Investisseurs de la Fnac où elle a contribué à l'introduction en bourse ainsi qu'à l'acquisition de Darty. Nadine Coulm est également administratrice de Biophytis.

Marc Plumart chez Sodexo

Marc Plumart prend la direction du pôle santé de Sodexo. Ingénieur de formation, il a passé toute sa carrière au sein du groupe français. Il a notamment été directeur général en charge du pôle personnes âgées et handicapées et directeur général de Sodexo France. Depuis 2015, Marc Plumart était directeur général de Sodexo Etats-Unis. Cette nomination lui donne également accès au comité exécutif du groupe.

Jean-Charles Tréhan chez LVMH

LVMH annonce l'arrivée de Jean-Charles Tréhan au poste de directeur des relations extérieures. Diplômé de Sciences Po et de l'Essec, il a notamment travaillé chez Sodexo et dans plusieurs cabinets ministériels. Il était jusqu'à présent directeur de la communication d'Air France KLM et membre du comité exécutif du groupe.

