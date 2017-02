Quels sont les salaires dans les métiers du digital ?

Des rémunérations attractives et de belles opportunités professionnelles. Voici les perspectives réjouissantes qui, chiffres à l'appui, attendent les spécialistes du digital.

L'économie se numérise à tout va et la tendance n'est pas prête de s'arrêter. Grands groupes, cabinets de conseil et start-up ont donc besoin d'experts en matière de digital. Les profils demandés sont variés : commerciaux, communicants, designers, techniciens spécialistes de la Big Data… Brand Content Manager Voir le classement Un lettré geek et publicitaire. Voici le portrait du Brand Content Manager. © Joana Lopes - 123RF

Développer une expertise dans le digital, c'est donc l'assurance d'être peu exposé au chômage tout en bénéficiant d'un salaire confortable et de belles évolutions. C'est ce que démontre une étude réalisée par Aravati, cabinet de recrutement spécialisé dans le digital, que s'est procurée le JDN. L'échantillon est composé de 5 883 professionnels du secteur. Les salaires indiqués sont les salaires médians bruts annuels (ils prennent en compte le fixe et le variable).

Certains postes nécessitent plusieurs années d'expérience. D'autres sont accessibles aux profils juniors. Le JDN a passé au crible 15 de ces professions. Quelles études suivre ? Quels premiers salaires ? Quelles missions ? Quelles perspectives ?

D'autres postes ne peuvent être exercés que par des professionnels disposant de plusieurs années d'expérience. Les tableaux ci-dessous indiquent les salaires de 37 métiers du digital en fonction de l'expérience. Ces derniers sont divisés en 5 grandes familles : E-marketing, CRM, Data, Commercial et Agences.

e-Marketing Niveau d'expérience 0- 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans Directeur Digital Omnicanal 180 à 250 K€ Directeur Marketing Digital 70 à 90 K€ 90 à 130 K€ Responsable e-commerce 45 à 60 K€ 60 à 85 K€ 85 à 110 K€ Responsable Acquisition 65 à 75 K€ 75 à 100 K€ Head of Media 60 à 80 K€ 80 à 130 K€ Chef de projet SEO 35 à 45 K€ 45 à 65 K€ 60 à 90 K€ 90 à 120 K€ Brand Content Manager 30 à 40 K€ 45 à 60 K€ 60 à 90 K€ Social Media Manager 30 à 40 K€ 40 à 50 K€ 50 à 70 K€ 70 à 120 K€ Community Manager 25 à 35 K€ 35 à 40 K€ Product Manager 40 à 50 K€ 65 à 90 K€ 90 à 110 K€ Chef de Projet Digital 27 à 35 K€ 35 à 45 K€ 45 à 65 K€ Chief Technology Officer 65 à 90 K€ 90 à 120 K€ Lead UX/UI 45 à 65 K€ 65 à 85 K€ Growth Hacker 35 à 45 K€ 45 à 60 K€

CRM Niveau d'expérience 0- 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans Responsable CRM / Directeur CRM 48 à 55 K€ 55 à 80 K€ 80 à 120 K€ Chef de Projet CRM 30 à 40 K€ 40 à 50 K€ Campaign Manager 30 à 40 K€ 40 à 50 K€

Data Niveau d'expérience 0- 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans Chief Data Officer 120 à 220 K€ Responsable de la Performance Digitale 55 à 65 K€ 65 à 75 K€ 75 à 100 K€ Responsable de la Connaissance Clients 55 à 65 K€ 65 à 80 K€ 80 à 120 K€ Web Analyst / Data Analyst 30 à 45 K€ 45 à 55 K€ 55 à 70 K€ Data Scientist 40 à 50 K€ 50 à 65 K€ 65 à 90 K€ 90 à 120 K€ Dataminer 35 à 45 K€ 45 à 60 K€ 60 à 75 K€

Commercial Niveau d'expérience 0- 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans Business Developer 40 à 60 K€ 50 à 70 K€ 60 à 80 K€ + de 80 K€ Account Manager 30 à 42 K€ 42 à 50 K€ 50 à 65 K€ 65 à 90 K€ Directeur commercial 90 à 120 K€ + de 120 K€

Agences Niveau d'expérience 0- 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans Directeur de la Création 40 à 60 K€ 50 à 70 K€ 85 à 100 K€ 100 à 200 K€ Web Designer 25 à 30 K€ 30 à 35 K€ 45 à 80 K€ 80 à 120 K€ Planneur stratégique 30 à 40 K€ 40 à 50 K€ 50 à 70 K€ 70 à 90 K€ Directeur du planning stratégique 65 à 85 K€ 85 à 130 K€ Directeur Commercial 90 à 130 K€ Directeur Conseil 60 à 90 K€ Directeur de Clientèle 27 à 30 K€ 30 à 50 K€ 50 à 65 K€ Chef de Projets 27 à 30 K€ 30 à 40 K€ 40 à 45 K€ Directeur Technique / CTO 85 à 110 K€

