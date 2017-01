Mooc of the Year : voici les lauréats

Jury et internautes ont rendu leur verdict et récompensé le meilleur des Mooc dans une cérémonie organisée par My Mooc, le JDN et Google.

Le secteur des Mooc se porte à merveille, merci pour lui. Alors que certaines formations dépassent les 100 000 apprenants, les leaders du secteur comme OpenClassrooms ou Coorpacademy ont réalisé de belles levées de fonds en 2016. Et les concepteurs rivalisent d'originalité pour explorer de nouveaux sujets et de nouvelles technologies (chatbots mais aussi formations sur mobile ou encore adaptive learning).

Pour récompenser cette bonne santé et encourager les initiatives, My Mooc, qui se veut un Trip Advisor des Mooc, en partenariat avec Google et le JDN, a décidé de récompenser le meilleur du secteur lors de la première édition des Mooc of the Year. Cette cérémonie a eu lieu dans les locaux de Google France ce jeudi 19 janvier. Plus de 300 personnes étaient présentes, un succès qui a surpris les organisateurs qui ont l'intention de réserver une salle plus grande l'an prochain…

Au menu, 14 récompenses. Ces dernières ont été décernées de trois manières :

7 ont fait l'objet d'un vote composé d'un jury d'experts du secteur (professionnels des ressources humaines, journaliste, universitaire…). Il s'agit des prix suivants : Mooc le plus original, Mooc le plus innovant, Teaser de l'année, Mooc le plus international, Meilleur Mooc conçu par une entreprise, Meilleur Mooc conçu par une université et Coup de cœur du jury.

4 trophées ont été décernés par l'équipe de My Mooc : Intervenant de l'année, Serial Mooceur de l'année, Entreprise la plus innovante, Spoc de l'année.

Enfin les internautes de la plateforme My Mooc ont voté pour trois récompenses : Mooc le plus populaire, Coup de cœur des internautes et Mooc de l'année.

Les heureux élus sont…

Apprendre l'anglais grâce aux paroles des clips de rap américain, c'est l'idée originale du Mooc Pimp mon anglais. Réalisée par Moocit en collaboration avec l'association One two three rap, cette formation, qui a bénéficié du soutien de l'ambassade des Etats-Unis en France, a réuni 50% des suffrages des membres du jury.

Autres nominés : Ecrire une œuvre de fiction (Draft Quest) à 37,5%, Les origines de l'Homme (Le Musée de l'Homme, Orange) à 12,5%.

Vulgariser un sujet complexe grâce à une formation qui fait la part belle à la gamification. C'est le défi relevé avec brio par le Mooc ABC du langage C réalisé par Mines Télécom. Cette formation, hébergée sur la plateforme France Université numérique (Fun), a recueilli 37,5% des suffrages.

Autres nominés : Sur les rails de l'emploi (Eurotunnel) à 25%, L'entreprise agile (Unow) à 25%, Doctorat et poursuite de carrière à 12,5%

Pour attirer les apprenants, le teaser a un rôle à jouer. Et à 62,5% le jury a décidé de récompenser le teaser du Mooc Creative Box de l'école de Management ESSCA qui s'inspire de la saga Indiana Jones dans une vidéo de deux minutes que vous pouvez visionner ici.

Autres nominés : Innovation managériale (Groupe Poult, LearnAssembly) à 25%, Créer et développer son association étudiante (Animafac) à 12,5%

Dans cette catégorie, une formation se détache largement : le Mooc Gestion de projet de Centrale Lille réalisé par le professeur Rémi Bachelet. 75% des membres du jury ont sélectionné ce Mooc pour une raison simple : plus de la moitié des 100 000 inscrits provient de pays étrangers, notamment d'Afrique francophone. Les fiches de cours ont même servi en présentiel dans certaines universités africaines.

Autres nominés : Mooc Botanique (Tela Botanica) à 12,5%, Villes africaines : Introduction à la planification urbaine (Ecole polytechnique de Lausanne) à 12 ,5%

Le JDN en avait parlé, le jury des Mooc of the Year l'a distingué : le Mooc Sur les rails de l'emploi réalisé par Eurotunnel remporte la moitié des suffrages. Sa capacité à attirer de nombreux candidats vers les métiers du rail a été très appréciée des votants.

Autres nominés : Les réseaux, l'IT et moi (Orange) à 25%, Digital active (Google) à 25%

Coup double pour le Mooc Creative Box de l'ESSCA. Déjà lauréat du trophée du meilleur teaser, il remporte également le prix du meilleur Mooc conçu par une université ou une école avec 50% des voix.

Autres nominés : Israël, Economie et société (UNEEJ, Moocit) à 37%, Pilopros (Université Lyon III, Jean Moulin) à 12,5%

A l'heure de la e-RH, les professionnels des ressources humaines n'ont pas le choix. Pour rester performants, ils doivent digitaliser leurs process (recrutement, paie, entretiens professionnels…). Plus facile à dire qu'à faire. Heureusement, le Mooc Digital RH réalisé par Unow est là. Il présente des cas pratiques d'entreprises et des interventions de professionnels (SIRH, recruteurs). La vulgarisation d'un sujet vital mais complexe et la qualité des conseils opérationnels ont séduit le jury qui lui décerne son coup de cœur.

Les prix ci-dessous ont été décernés par My Mooc :

Le JDN avait identifié Cécile Dejoux, professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), parmi les enseignants devenus stars grâce aux Mooc. L'évènement Mooc of the Year lui décerne le prix d'intervenant de l'année. Il est vrai que ses Mooc de management sont parmi les plus suivis des formations francophones. Sa formation Du Manager au leader agile hébergée sur la plateforme France Université numérique a réuni 110 000 apprenants en 2016. Loin de rester derrière un écran, Cécile Dejoux n'hésite pas à rencontrer ses étudiants lors de "Mooc Tour" qui visitent plusieurs villes de France.

Ce prix récompense l'apprenant qui a validé le plus de certifications sur la plateforme My Mooc en 2016. Et à ce petit jeu, c'est Laura Lebon qui écrase la concurrence. Développeur informatique chez Sage, elle a accumulé 40 certifications soit 260 heures de formation au total.

Le trophée de l'entreprise la plus innovante revient à la Maif qui a réalisé un vaste programme d'acculturation au digital pour ses collaborateurs grâce à un travail d'équipe avec le concepteur de Mooc LearnAssembly.

Les Spoc (small private online courses) sont des formations en ligne conçues pour un nombre limité d'apprenants. C'est la stratégie optée par HEC. Dans le cadre de son programme numérique certifiant en finance, la grande école de commerce a créé un Spoc sur la finance d'entreprise. Le coût pour suivre la formation ? 1 800 euros. "Pourtant en dépit du prix élevé, la formation a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, ce qui lui permet de remporter la palme", explique Clément Meslin co-fondateur de My Mooc.

Place maintenant aux prix décernés par les internautes de la plateforme My Mooc...

Ce prix a été conçu sur deux critères : la note moyenne sur la plateforme My Mooc et le nombre d'avis laissés. Avec une moyenne de 4,4/5 et 799 avis, Gestion de Projet remporte le titre. De quoi ravir Rémi Bachelet, qui obtient donc une deuxième récompense après le prix du Mooc le plus international. Pour Unow, c'est une troisième récompense pour cette première édition.

Si les Mooc peuvent apporter des conseils opérationnels, il semblerait qu'ils puissent également apporter sur le plan spirituel. C'est du moins l'avis des internautes de My Mooc qui ont décerné leur coup de cœur au Mooc Les sacrements : le Christ vivant et agissant en son église réalisé par le collège des Bernardins.

Les internautes de la plateforme My Mooc ont fait leur choix. La formation Les 101 techniques de base de la cuisine réalisée par l'Afpa obtient le titre hautement convoité de Mooc de l'année. Cette formation a été à l'origine conçue pour les personnes en recherche d'emploi dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Finalement, 42 000 personnes ont suivi ce Mooc de A à Z.

