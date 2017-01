Info JDN : Golden Moustache va débarquer dans Snapchat Discover

L'arrivée prochaine de la filiale de M6, spécialisée dans les vidéos humoristiques, confirme le virage pris par la rubrique édito de l'application de partage de photos vers le divertissement.

Lancé en France le 15 septembre dernier avec 8 médias, Snapchat Discover s'apprête selon nos informations à accueillir au moins un nouveau partenaire : Golden Moustache. La rentrée s'annonce donc chargée pour le spécialiste des vidéos humoristiques, qui va également piloter le tout nouveau studio de production à destination des millennials de M6. Baptisé Golden Network, ce dernier doit permettre au groupe de créer de nouvelles chaînes Youtube, dédiées notamment à l'info et à un public féminin. Il doit également venir muscler l'offre de brand content de la régie de la chaîne. L'effort financier est conséquent, de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros, selon le patron de M6 Nicolas de Tavernost.

L'arrivée de Golden Moustache sur Discover vient confirmer le virage pris par la rubrique édito de l'application de partage de photos vers le divertissement. Alors que Discover promettait initialement de réconcilier les jeunes avec l'information, l'analyse de la stratégie de publication des huit partenaires montrait qu'ils délaissaient progressivement le traitement de l'actualité pour le divertissement pur et dur. En France, 2 contenus sur 3 tiennent du divertissement, selon Business Insider.

L'application essaie désormais de convaincre des chaînes de télévision de s'essayer au format. Des responsables du groupe TF1 ont ainsi récemment rencontré son vice-président en charge des contenus, Nick Bell. Objet de la discussion : le partenariat noué entre NBC et Snapchat autour de l'émission The Voice. TF1, qui diffuse l'émission en France, pourrait lui aussi se laisser tenter par le concept: "The Voice on Snapchat" consiste à diffuser une série de courtes vidéos mettant en valeur les coulisses de l'émission. Un format qui était jusque-là diffusé en deuxième partie de soirée sur la chaîne et qui pourrait prendre une toute autre dimension s'il était diffusé, en second-écran, pendant l'émission.

Contactée par le JDN, la directrice de la communication de Snapchat, Ruth Barnett, s'est contentée de répondre que "Snapchat discute régulièrement avec différents éditeurs, ce qui ne signifie pas pour autant qu'un partenariat s'annonce".

