Applis de dating : les pays qui comptent le plus d'utilisateurs payants

Investir dans le secteur de la rencontre est un business qui s'avère plus ou moins lucratif, selon les pays.

Ce sont les Etats-Unis qui décrochent la palme du pays où les sites et applications de rencontre sont le business le plus lucratif avec près de 26,4% des utilisateurs actifs qui ont souscrit à un abonnement payant selon des chiffres de Digital Market Outlook publiés en septembre 2016 et mis en forme par Statista.

Les pays qui comptent le plus d'utilisateurs actifs comme payants. © Statista - JDN

Deux autres gros marchés suivent : le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le premier compte 20,8% d'utilisateurs payants. Ils sont 17% chez le second.

Et toujours :