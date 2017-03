La montre la plus chère du monde

Et la montre la plus chère est... la montre "Hallucination" du joaillier Graff Diamonds. Elle coûte le prix d'un jet de luxe.

La montre "Hallucination" coûte pas moins de 55 millions de dollars. © Graff Diamonds

Véritable kaléidoscope de 110 carats de diamants colorés, "extrêmement rares", de l'aveu de la marque, la montre Hallucination, révélée par le diamantaire britannique Graff Diamonds au salon horloger Baselworld 2014, coûte plus de 55 millions de dollars (soit 40 millions d'euros de l'époque).

Le président de Graff Diamonds, Laurence Graff, explique avoir "songé depuis de nombreuses années à créer une montre véritablement remarquable qui illustre notre [celle de Graff Diamonds, NDLR] passion dévorante pour les diamants".

Pour que son rêve devienne réalité, il a fait appel à toute une équipe de designers, de gemmologues (des spécialistes des pierres précieuses) et de maîtres-artisans hautement qualifiés qui ont travaillé plusieurs milliers d'heures sur ce joyau.

Fondée en 1960, la maison Graff est "la" référence mondiale du diamant. Laurence Graff participe régulièrement aux enchères de haute joaillerie pour acquérir les plus belles pierres et n'hésite pas à dépenser des fortunes pour les emporter.

Parmi les montres les plus chères du monde, on recense également la 5016A-010 de Patek Philippe. Il s'agit d'une version en acier du modèle 5016A créée spécialement pour la vente aux enchères Only Watch au cours de laquelle elle a été cédée pour près de 6,8 millions d'euros le 7 novembre 2015.

Vient ensuite la "Grandmaster Chime 5175" de Patek Philippe – encore lui. Cette pièce, dévoilée par l'horloger suisse fin 2014, à l'occasion de son 175e anniversaire, coûte la bagatelle de 2,5 millions de francs suisses (soit 2,1 millions d'euros en octobre 2014, date de la sortie du produit). Sa fabrication a a été limitée à 7 exemplaires. Avec ses 20 complications – nom donné aux modules ajoutés au mouvement d'une montre – ce modèle s'impose comme le plus complexe jamais fabriqué par Patek Philippe.

La "Grande Complication" de A. Lange & Söhne figure, elle aussi, au rang des montres les plus chères. Les 12 mois nécessaires à l'assemblage de ses 876 composants justifient, lit-on sur le site Internet de la manufacture allemande, son prix qui frôle les 2 millions d'euros.

24 millions de dollars pour la montre la plus chère vendue aux enchères

La montre Supercomplication Henry Graves de Patek Philippe a été vendue aux enchères à Genève fin 2014. © Sotheby's

Ainsi, la montre Patek Philippe référence 1518, cédée 11,1 millions de dollars, soit l'équivalent de 10,3 millions d'euros, lors d'une vente aux enchères en Suisse en novembre 2016, n'est pas la montre la plus chère du monde, comme on a pu le lire sur certains sites Internet. Certaines montres d'occasion se sont vendues bien plus cher. Le 11 novembre 2014, une autre montre Patek Philippe s'est vendue 24 millions de dollars (19,32 millions d'euros de l'époque) à Genève. L'heureux propriétaire a souhaité conserver l'anonymat.

Longtemps surnommée "la montre la plus complexe du monde", la "Supercomplication Henry Graves" est devenue ainsi la montre la plus chère vendue aux enchères.

Cette pièce unique a été fabriquée par la maison suisse Patek Philippe en 1933 pour le banquier new-yorkais Henry Graves Junior.

Sa conception et sa fabrication ont nécessité 5 longues années. Le mécanisme de ce chronographe en or comprend pas moins de 24 complications dont un calendrier perpétuel, les phases de la lune, un temps sidéral, une réserve de marche ou les indications d'heure pour le lever et le coucher du soleil à New York.

La montre avait déjà été vendue plus de 11 millions de dollars lors d'une précédente vente aux enchères en 1999.