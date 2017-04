Le diamant le plus cher du monde

Le diamant rose "Pink Star", qui est aussi la bague la plus chère du monde, a été vendu aux enchères pour une somme record... que son acheteur s'est révélé incapable de payer.

[Mise à jour du jeudi 6 avril à 15h29] Le "Pink Star", déjà diamant le plus cher du monde, a battu un nouveau record. Le 4 avril 2017, à Hong Kong, il a été adjugé plus de 71,2 millions de dollars par la maison de ventes aux enchères Sotheby's. Il avait été restitué à cette dernière par le diamantaire new-yorkais Isaac Wolf le 28 février 2014. Il avait acquis cette pierre de 59,60 carats le 13 novembre 2013 lors d'une vente aux enchères à Genève pour 83,19 millions de dollars, soit 61,87 millions d'euros (hors commission).

Le "Pink Star" est le diamant plus cher du monde : il a été adjugé 61,87 millions d'euros. © Sotheby's

Après avoir payé un acompte de 61 millions de dollars, Isaac Wolf n'avait finalement pas pu s'acquitter du reste de cette somme colossale et a dû restituer le diamant à la maison britannique qui l'avait alors remis dans son inventaire à une valeur estimée de 72 millions de dollars. Le nouveau propriétaire du Pink Star n'a pas dévoilé son identité. Tout ce qu'on sait, c'est que les ordres ont été donnés par téléphone.

Le Pink Star a de quoi attirer les convoitises. Les diamants roses de type "fancy vivid pink", la couleur la plus intense en gemmologie, sont extrêmement rares. Celui-là, qui pèse 11,92 grammes, est le diamant rose ovale le plus gros du monde. Il est aussi d'une pureté et d'une transparence parfaites. Découvert en 1999 dans une mine d'Afrique du Sud par la compagnie De Beers, il pesait 132,5 carats avant d'être taillé et poli pendant plus de deux ans. Il avait été revendu en 2007 par le groupe suisse Steinmetz Diamonds à un acheteur anonyme.

Vendu 63 millions de dollars en mai 2016 (l'équivalent de 57 millions d'euros), le diamant Constellation monte sur la 2e marche du podium des diamants les plus chers. Il a été acheté par le négociant Nemesis international DMCC, installé à Dubaï, à la société canadienne Lucara.

Adjugé le 11 novembre 2015 au prix de 43,2 millions de francs suisses (plus de 40 millions d'euros) lors d'une vente aux enchères à Genève, organisée par la maison Sotheby's, le diamant "Blue Moon" s'arroge la 3e place. Il s'agit d'une pierre de 12,03 carats, achetée par un milliardaire hongkongais pour sa fille de 7 ans.

Plusieurs autres ventes record se sont succédé ces dernières années : un diamant bleu a été vendu à New York le 21 novembre 2014 pour 32,6 millions de dollars. Un diamant de couleur orange de 14,82 carats, vendu la veille du "Pink Star" en 2013, s'est adjugé à 35,54 millions de dollars. Le 7 octobre précédent, Sotheby's avait vendu à Hong Kong un diamant blanc d'une taille exceptionnelle (118,28 carats) pour 30,6 millions de dollars. Quelques mois avant, le 16 mai, c'est la maison concurrente Christie's qui vendait un diamant en forme de poire pour 26,7 millions de dollars.