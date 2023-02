Prix des péages : voici comment éviter la hausse des tarifs

PRIX PEAGES. Les prix des péages en France ont augmenté en moyenne de 4,75% au 1er février. Afin de limiter l'impact sur le pouvoir d'achat des conducteurs, des concessionnaires mettent en place des ristournes. Itinéraire, conditions, montant... Découvrez comment en bénéficier.

[Mise à jour du vendredi 3 février 2023 à 11h15] Prendre la route coûte de plus en plus cher aux Français. Alors que le prix de l'essence a passé la barre symbolique des 2 euros dans bon nombre de stations-services, c'est maintenant le prix des péages qui augmente. Ainsi, depuis le 1er février, passer les barrières automatiques vous coûte environ 5% de plus qu'auparavant. La hausse des tarifs est néanmoins sensiblement différente selon l'autoroute que vous empruntez. Pour faire face à cette croissance, plusieurs sociétés de gestion des autoroutes ont mis en place des ristournes destinées aux conducteurs qui passent fréquemment par des péages. Les principaux concessionnaires, à savoir Vinci Autoroutes, Sanef et APRR (Paris Rhin Rhône) ont tous les trois proposé des réductions de 40% du prix des péages pour certains conducteurs qui remplissent les conditions suivantes :

Avoir un badge télépéage

Avoir déclaré au préalable son trajet régulier (domicile/travail par exemple)

Effectuer au moins 10 aller-retour par mois sur ce même itinéraire

Vinci Autoroutes est allé encore plus loin et a annoncé un gel des tarifs sur certaines portions de son réseau autoroutier. Dans le détail, les anciens prix pratiqués aux péages avant le 1er février 2023 seront maintenus pour :

70% des trajets de moins de 30 km

50% des trajets de 50 km

De leur côté, APRR et la Sanef (Nord et Est) vont accorder une remise de 5% sur le coût du péage pour les véhicules électriques. La hausse des prix des péages intervient alors que l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné, a récemment mis en exergue un rapport de l'Inspection Générale des Finances (IGF) qui évoquait les importants profits réalisés par les concessionnaires des autoroutes sur l'année écoulée. Ce document, transmis au Ministère de l'Economie proposait d'abaisser de 60% en moyenne le prix des péages sur les deux tiers du réseau autoroutier. Pourtant, l'exécutif n'a pas souhaité donné suite à cette proposition. Un choix que le porte-parole du gouvernement Olivier Véran n'a pas souhaité commenter ce vendredi au micro de France Info : " Je n'ai pas lu ce rapport, il n'est pas dans mon périmètre".

La raison de cette hausse des prix des péages réside dans le mode de calcul des tarifs. En effet, tous les ans, les prix sont réévalués par les sociétés de gestion des autoroutes en fonction du coût des travaux sur les infrastructures et du niveau de l'inflation observé sur les douze derniers mois, jusqu'en octobre 2022. S'ajoute à la facture cette année, le rattrapage du gel des péages décidé en 2015 par l'ancienne ministre Ségolène Royal. Le nouveau coût des péages sur les autoroutes n'est pas le seul changement qui touche votre portefeuille depuis le 1er février. Découvrez les autres mesures qui entrent en vigueur dès maintenant dans notre dossier dédié :

Quel sont les nouveaux tarifs des péages en 2023 ?

Le prix des péages augmente chaque année au mois de février. Les péages avaient augmenté en moyenne de 2% en 2022, 0,4% en 2021, 0,8% en 2020 et 1,9% en 2019. En effet, chaque année, les contrats entre l'Etat et les sociétés d'autoroutes prévoient que ces tarifs soient revalorisés en février, en tenant notamment compte de l'évolution des prix à la consommation. Voici les prix des péages pratiqués :

Trajet Autoroute Tarif des péages 2023 (en euros) Hausse (par rapport à 2022) Paris - Lyon A6 39,20 7,40 % Lyon - Marseille/Aix A7 26,90 5,91 % Paris - Marseille/Aix A6 / A7 66,10 6,79% Paris - Grenoble A6 / A43 / A48 52,20 2,55% Paris - Mulhouse A6 / A36 45,60 6,54% Paris - Annecy A6 / A43 / A10 56 6,87% Lyon - Annecy A43 / A10 16,80 5,66% Lyon - Montpellier A7 / A9 30,30 6,69% Lyon - Perthus (Espagne) A7 / A9 50 2,04% Aix en Provence - Nice A8 20,20 6,32% Bordeaux - Toulouse A62 21,70 5,85% Bordeaux - Clermont Ferrand A89 41,50 5,87% Paris - Reims A4 12,10 4,31% Paris - Metz A4 28,20 4,83% Paris - Strasbourg A4 42,80 4,65% Paris - Lille A1 18,10 4,62% Paris - Tours A10 25,30 4,98% Paris - Poitiers A10 39,10 5,11% Paris - Bordeaux A10 59,10 3,32% Paris - Le Mans A10 / A11 20,40 4,62% Paris - Nantes A10 / A11 41,50 5,87% Angers - Tours A85 11,70 5,41% Nantes - Bordeaux A83 / A10 32 6,31% Paris - Deauville A13 13,20 4,76% Paris - Caen A13 17,10 4,91%

Où trouver le prix d'un badge de télépéage ?

Il existe de nombreuses formules différentes pour un badge de télépéage. Plusieurs sont proposées directement par Vinci Autoroutes, qui répertorie ici l'ensemble des possibilités : 0,9 euro par jour utilisé, 2 euros par mois utilisé, 3,5 euros par mois utilisé. D'autres sociétés proposent aussi des abonnements, comme Bip&Go, qui fonctionne en France, Espagne, Portugal et Italie ; ou les abonnements APRR avec le télépéage Mango.

Pour ne pas payer le péage, un automobiliste peut emprunter les autoroutes gratuites, libres de péage. L'application Google Maps permet d'éviter les routes payantes sur un trajet, comme Via Michelin, Mappy et la plupart des sites de calcul d'itinéraire. Après avoir calculé un itinéraire, il est possible de cocher les cases "autoroutes" et "sections à péage" dans la catégorie "options". L'itinéraire est ensuite recalculé selon ces modifications. En contrepartie, le temps de parcours est allongé.

Prix des péages sur Google Maps

Google Maps permet de calculer un itinéraire et d'informer l'utilisateur de la présence de péages sur son trajet. Toutefois, l'application ne donne pas d'informations sur le prix des péages. L'application de navigation Waze, dont Google est le propriétaire, donne quant à elle une estimation du prix des péages sur un itinéraire. Cette fonctionnalité est disponible en France depuis 2020. Elle est rendue possible par les utilisateurs de Waze, qui enrichissent et mettent à jour régulièrement la banque de données.

Quelles sont les autoroutes gratuites en France ?

Dans le réseau gratuit autoroutier français, on retrouve les voies express considérées comme des routes nationales, ainsi que les autoroutes d'Etat non-concédées à des entreprises privées. Voici quelques exemples :

L'A84 en Normandie ;

L'A34 ;

Une partie de l'A20 et de l'A75 dans le Massif central.

Quels sont les tarifs des péages pour les véhicules de classe 2 ?

Les véhicules de classe 2 sont ce qu'on appelle les "véhicules intermédiaires" : grands utilitaires, camping-cars, pick-up avec cellule habitable, véhicule de classe 1 tractant une caravane ou une remorque dont la hauteur hors chargement ou accessoire est comprise entre 2 et 3 mètres. Ils n'ont pas les mêmes tarifs que les véhicules de classe 1, notamment les voitures.

Vinci répertorie sur cette page tous les tarifs sur ses autoroutes, notamment pour les véhicules de classe 2. Sanef, gestionnaire d'autouroutes, présente aussi ses différents tarifs selon la classe du véhicule.

Le prix d’un trajet autoroutier dépend de plusieurs critères :

La longueur du trajet en kilomètres

La consommation moyenne du véhicule au kilomètre

Le prix du carburant au litre

Le prix des péages.

Une fois toutes ces informations prises en compte, on peut effectuer le calcul suivant : (nombre de kilomètres x consommation du véhicule au kilomètre x prix du carburant au litre) + prix des péages.