Ces objets connectés à emmener avec soi en vacances

Avant de partir

Mise au point par une start-up toulousaine, Catspad ( à partir de 289 euros ) est une gamelle connectée qui permet de prendre soin de votre chat en votre absence. Ce distributeur de croquettes "intelligent" permet, grâce à une application mobile (payante), de programmer jusqu'à deux semaines de repas et de donner de l'eau fraiche. Si vous possédez plusieurs chats, Catspad peut les identifier en scannant leur puce, afin de régler la quantité de nourriture à distribuer à chacun. Petnet Smartfeeder est un autre distributeur de croquettes connecté, pour chiens et chats, grâce auquel vous pouvez également nourrir votre animal de compagnie à distance à l'aide de votre smartphone. L'application vous permet de programmer ses repas, de suivre ses habitudes alimentaires et de les comparer à la moyenne (149 dollars).