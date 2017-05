ISF Macron : qu'est-ce que l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?

Le candidat Macron avait proposé lors de la campagne de supprimer l'ISF tel qu'on le connaît et de le remplacer par un impôt sur la rente immobilière. A quoi ressemblera l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?

Emmanuel Macron nourrit de nombreux projets pour le patrimoine des Français. Il envisage notamment de taxer les revenus du capital, et en particulier les contrats d'assurance-vie de plus de 150 000 euros d'encours, au taux unique de 30% (on parle de "flat tax"). Il est aussi question de permettre aux couples, dès 2018, de choisir entre une imposition commune et une imposition séparée au titre de l'impôt sur le revenu, pour éviter à certains de payer davantage à deux que s'ils déclaraient seuls. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et son remplacement par un impôt sur la fortune immobilière (IFI) est également dans le viseur du président de la République.

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) tel que l'envisage Emmanuel Macron consiste à sortir les placements financiers, l'épargne et les autres valeurs mobilières du patrimoine taxable de l'ISF pour ne conserver que les valeurs immobilières. Cela reviendrait à supprimer 49% de l'assiette de l'ISF. Le manque à gagner pour l'Etat serait de deux milliards d'euros à court terme. L'objectif ? Ramener les exilés fiscaux, parmi lesquels les actionnaires minoritaires fortement taxés à l'ISF sont nombreux, et inciter les plus fortunés à investir dans les entreprises françaises. Cette mesure reviendrait à diviser par deux le montant moyen de l'ISF, pouvait-on lire dans le programme du candidat d'En Marche, et de faire sortir "des milliers de foyers" de l'impôt sur la fortune. A quelle date l'IFI entrerait-il en vigueur ? Une mise en œuvre en 2018 semble peu probable, vu le chantier que cela représente. Il semblerait donc que ce soit pour 2019, au plus tôt.

Partant de ce principe, l'assujetti à l'IFI ne serait plus contraint, comme l'est le redevable de l'ISF dans sa version actuelle, de déclarer au fisc ses voitures, bateaux, son mobilier etc. Il n'aurait pas non plus à faire état de ses placements financiers. De quoi favoriser les gros patrimoines dont la fortune est majoritairement mobilière. Ceux-là verraient en effet leur impôt diminuer.

Le barème de l'IFI serait le même que le barème de l'ISF. Il serait composé de six tranches d'imposition auxquelles des taux allant de 0 à 1,5% seraient appliqués. Il n'est pas non plus question de toucher au seuil de l'ISF, fixé à 1,3 million d'euros.

L'abattement de 30% accordé au titre de la résidence principale et le plafonnement de l'ISF seraient maintenus. L'ISF-don, qui permet aux redevable de l'ISF de déduire du montant de leur ISF 75% de leurs versements à des organismes d'intérêt général, dans la limite de 50 000 euros de réduction (45 000 euros s'ils profitent aussi du dispositif ISF-PME), serait lui aussi conservé. L'ISF-PME, qui permet aux ménages assujettis à l'ISF de bénéficier d'une réduction d'ISF égale à 50% du montant de leurs versements (dans la limite de 45 000 euros en cas d'investissement direct ou via une holding et de 18 000 euros en cas de souscriptions de parts de fonds), serait, en revanche, supprimé.