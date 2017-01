Windows 10 Anniversary Update : toutes les nouveautés

Cortana et centre de notification amélioré, Windows Ink... La nouvelle mise à jour majeure de Windows 10, baptisée "Anniversary Update" (nom de code : Redstone), apporte son lot de nouveautés.

[Mis à jour le 24/01/17 à 12:45]. La mise à jour Anniversaire de Windows 10 est désormais disponible pour les entreprises ayant opté pour la Current Branch for Business (CBB). Un service de Microsoft qui permet de choisir ses dates de migration dans un délai de huit mois suivant la mise à disposition d'une nouvelle mouture de Windows 10 (lire le post officiel de cette annonce). En parallèle, l'éditeur a commencé à proposer des bêtas de la prochaine évolution fonctionnelle de son OS (Windows 10 Creators) dont le lancement est annoncé pour début 2017.

A noter : la toute première version de Windows 10, sortie en juillet 2015 (et numérotée 1507), ne sera plus maintenue à partir du 26 mars 2017. Après cette date, seules les mises à jour de Novembre 2015 (1511) et Anniversary (1607) de Windows 10 continueront à faire l'objet de correctifs de bugs et de sécurité (lire le post).

Après la diffusion d'une première mise à jour de Windows 10 en novembre 2015, Microsoft a lancé une deuxième mise à niveau de son OS. Nom de code : Redstone. Elle a été officiellement baptisée Anniversary Update (ou Mise à jour Anniversaire) car son lancement intervient presque un an jour pour jour après la sortie de Windows 10. Gratuite pour les détenteurs de terminaux sous Windows 10 (PC, tablettes ou smartphones), cette mise à jour est poussée par vagues depuis le 2 août via Windows Update, le service de mise à jour à distance de Microsoft. Sa diffusion à l'ensemble des utilisateurs de Windows 10 devrait nécessiter trois mois (dixit Zdnet.com). Si vous disposez d'un terminal sous Windows 10, il est donc possible que l'Anniversary Update ne vous ait pas encore été proposée. Vous avez néanmoins la possibilité de la télécharger, via le service de mise jour de Windows 10, et de l'installer.

La déclinaison de la mise à jour Anniversaire pour mobile, Windows 10 Mobile Anniversaire, est elle aussi disponible (lire le post officiel de cette annonce).

Voici, ci-dessous, les principales nouveautés de cette Anniversary Update de Windows 10 :

Plusieurs nouveautés de l'Anniversary Update concernent Cortana. Leur point commun : améliorer l'habileté de l'assistant vocal personnel à s'intégrer et se synchroniser sur les différents terminaux de l'utilisateur (PC, tablette, smartphone...). Elles ciblent des besoins très concrets : géolocaliser son smartphone perdu depuis son PC, se voir notifier sur sa tablette que son téléphone a besoin d'être rechargé, ou encore transmettre sur son mobile les résultats d'une recherche cartographique réalisée sur ordinateur - ce qui peut être utile en vue d'un déplacement. Dans un autre registre, l'assistant est désormais accessible sans avoir à déverrouiller le terminal, et il ne pourra plus être désactivé.

Disponible en français, Cortana prend par ailleurs depuis peu en charge la traduction instantanée de texte (l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol sont supportés).

Cortana va permettre de synchroniser sur son smartphone un résultat cartographique sur un trajet. Une fonctionnalité pratique pour les salariés nomades. © Capture JDN

Autre évolution : un enrichissement des possibilités du centre de notifications. Son interface de configuration permet désormais de prioriser finement les flux d'alertes application par application. Trois niveaux de hiérarchisation sont proposés : normal, haut, ou prioritaire. Une évolution qui concerne d'ailleurs à la fois Windows 10 et Windows 10 Mobile (la déclinaison de l'OS pour smartphone). Le centre de notifications est aussi mieux intégré au reste de l'OS. Les alertes qu'il fait remonter apparaissent par exemple en surimpression des icônes d'apps ouvertes dans la barre de tâches. Elles peuvent être aussi plus riches graphiquement - et notamment intégrer des images (photos de compte Skype, pictogrammes d'article de presse...). Enfin, elles pourront être aussi bien provenir d'applications installées, que de sites web (via le navigateur Edge).

Côté mobilité, la mise à jour Anniversaire inaugure une synchronisation des messages sur l'ensemble des terminaux de l'utilisateur (smartphone, tablette et PC). Notifications d'application, SMS, appels téléphoniques... Tous les types d'alerte sont concernés, leur suppression sur l'un des appareils étant répercutée sur les autres. C'est l'assistant Cortana qui se charge de gérer ces passerelles.

Le centre de notifications permet de prioriser les alertes en fonction de l'application. © Capture JDN

Intéressant pour les administrateurs système et les développeurs, un Bash Linux fait son apparition. Un interpréteur qui est donc taillé pour exécuter des lignes de commande Linux sous Windows. Pour réaliser ce tour de passe-passe, Microsoft a collaboré avec le distributeur Linux Canonical. Un sous-système Windows pour Linux (reposant sur Ubuntu) a été intégré au cœur de Windows 10. Reste que cette brique, encore à l'état expérimentale, pourrait permettre à l'OS d'aller beaucoup plus loin et exécuter d'autres composants Linux. Pour preuve : en partant d'une bêta de Windows 10 Anniversaire, des développeurs sont parvenus à faire tourner en natif sous Windows l'environnement graphique Unity d'Ubuntu (voir les captures d'écran de cette expérience sur GitHub).

Également à destination des développeurs, Microsoft introduit par ailleurs la possibilité d'embarquer des containers Docker dans des containers Hyper-V.

En utilisant le sous-système Linux intégré à Windows 10 Anniversaire, des développeurs sont parvenus à faire tourner en natif l'environnement graphique Unity d'Ubuntu dans Windows. © Capture Guerra24 / GitHub

Côté application, Microsoft en profite pour intégrer une toute nouvelle app Skype, optimisée pour Windows 10. Elle est taillée à la fois pour la déclinaison de l'OS pour PC et tablette, ainsi que son édition pour smartphone. A travers cette nouvelle application, l'objectif de Microsoft est d'améliorer la "continuité d'expérience" entre les différents terminaux Windows 10 en termes de communication audio et vidéo.

La nouvelle app Skype optimisée pour Windows 10. © Capture JDN

La version Anniversaire de Windows 10 introduit un petit outil de prise de note manuscrite, baptisé Windows Ink. Il vient se nicher à droite du bureau Windows aux côtés des gestionnaires Wifi et de notifications. "Windows Ink vous permet d'écrire avec un stylet sur votre écran tactile comme vous le feriez sur une feuille de papier, créer des petites notes, dessiner sur un tableau blanc ou encore annoter un document, une page web, une carte, ou une image. Vous pourrez ainsi partager vos idées de manière dématérialisée", explique-t-on chez Microsoft. Windows Ink s'intègre à l'app cartographique Maps, à Office et au navigateur Edge. Les éditeurs auront également la possibilité de l'incorporer à leur propre logiciel.

Windows Ink apparait à droite du bureau Windows, aux côtés des gestionnaires Wifi ou de notifications. © Capture JDN

Dans le menu Démarrer, les partenaires constructeur de Microsoft vont avoir la possibilité de faire apparaitre jusqu'à 10 tuiles pointant vers des applications, et non plus 5 comme cela était le cas jusqu'ici (avec deux menant vers des logiciels préinstallés sur la machine et trois vers le Windows Store). A l'inverse, Microsoft prévoit de réduire le nombre de tuiles statiques, internes à l'OS, de 17 à 12.

Mais le menu Démarrer fait aussi l'objet de nombreuses petites modifications ergonomiques. La liste de "toutes les applications" apparait désormais directement (sans nécessiter de cliquer sur une icône) aux côtés des applications "les plus utilisées". Le gestionnaire d'alimentation, l'explorateur de fichiers, et les paramètres sont intégrés, eux, à gauche du menu, dans la barre de tâches initialement dédiée exclusivement à Cortana. Quant à la liste des apps récemment ajoutées, elle peut faire apparaître trois applications, et plus seulement une. Pratique, l'ajout de dossiers dans le menu est également paramétrable.

L'ergonomie du menu Démarrer de la version Anniversaire de Windows 10 a été revue. © Capture JDN

Avec l'Anniversary Update, Microsoft donne la possibilité d'utiliser les fonctionnalités d'authentification biométrique de Windows Hello au sein de sites web ou d'applications. Côté sites web, l'utilisation du navigateur Edge sera nécessaire pour bénéficier de cette possibilité (Windows Hello gère à la fois la reconnaissance d'empreintes digitales, d'iris ou faciale, pour peu que le terminal utilisé soit équipé des capteurs biométriques correspondants).

Toujours en matière de sécurité, Microsoft livre aussi pour l'occasion une déclinaison de son antivirus Windows Defender spécialement taillée pour l'entreprise. Baptisée Windows Defender Advanced Threat Protection (WDATP), elle est conçue pour détecter les attaques potentielles sur les réseaux. Pour prévenir les vols et fuites d'informations confidentielles, l'Anniversary Update intègre également un nouvel outil de protection des données métier : Windows Information Protection (WIP).

Avec la future Anniversary Update, les fonctionnalités d'authentification biométrique de Windows Hello pourront être utilisées au sein du navigateur Edge. © Capture JDN

Un Windows unique pour tous les terminaux. Telle était la promesse initiale de Windows 10. Derrière cette ambition se cache la volonté de rendre portables d'un appareil Windows à l'autre les applications Windows de nouvelle génération, un peu comme si elles étaient universelles (d'où le nom qui leur a été donné : Universal Application Apps). Avec la Windows 10 Anniversary Update, Microsoft vient parachever cette vision. C'est en effet la première version majeure de Windows 10 qui sera déclinée aussi bien pour PC et tablettes, qu'objets connectés (via Windows 10 IoT), et smartphones (avec Windows 10 Mobile - qui est désormais disponible en version finale). La Windows 10 Anniversary Update étend par ailleurs la prise en charge des apps Windows universelles (UWP) à la console de jeux Xbox.

En cohérence avec cette stratégie d'unification, la Windows 10 Anniversary Update est dotée d'une boutique d'applications Windows unique pour toutes ses déclinaisons (c'est l'Unified ou Universal Windows Store).

La Windows 10 Anniversary Update est dotée d'une boutique d'applications Windows unique pour toutes ses déclinaisons. © Capture JDN

Des passerelles vers les apps iOS

Windows Redstone introduit des passerelles pour d'autres OS visant à rendre le Windows Store encore plus universel. L'objectif est d'aboutir à une boutique qui, aux côtés des apps modernes de Windows 10, puisse regrouper d'autres types d'application : des apps iOS (projet de portage Islandwood), web (projet Westminster) ou desktop (projet Centennial). Pour parvenir à cette vision, Microsoft livre aux éditeurs des outils pour convertir leurs développements sous forme d'apps Windows 10 modernes. Initialement évoquées comme cible de cette démarche, les apps Android ont finalement été écartées (lire l'article : Microsoft abandonne l'idée de porter les apps Android sur Windows 10).

Microsoft intègre par ailleurs le client de virtualisation App-V à Windows 10 (seules les éditions Enterprise et Education sont concernées). L'objectif de l'éditeur est, ici, de faciliter le déploiement et la mise à disposition sur Windows 10 d'applications streamées depuis un serveur distant. App-V sera associé dans ce but à l'UEV ( User Environment Virtualization) .

Autre élément au programme de la version Anniversaire de Windows 10 : la prise en charge des extensions par le navigateur Edge. Un site a été mis en ligne pour présenter les premières extensions Edge. L'une d'entre elles est conçue pour optimiser la version en ligne d'Office 365 (Office Online) pour le navigateur de Microsoft. Elle est d'ailleurs baptisée Office Online. On relève également des extensions Edge proposées par d'autres acteurs (notamment Evernote, Reddit, Pinterest, AdBlock et LastPass - pour la gestion des mots de passe). Les extensions Edge sont distribuées au travers du Windows Store.

En vue de faciliter le travail des éditeurs, Microsoft a par ailleurs déjà précisé que les extensions développées pour Firefox et Chrome pourraient être portées sous Edge moyennant quelques petites modifications.

Un site a été mise en ligne par Microsoft pour présenter les premières extensions Edge. © Capture JDN

La version Anniversaire de Windows 10 fait apparaître des améliorations plus cosmétiques - notamment en termes de personnalisation du thème graphique ou encore autour de la gestion Continuum (l'adaptateur Miracast n'est plus nécessaire pour transformer un smartphone en PC par exemple). La gestion de bureaux virtuels est aussi optimisée, avec désormais la possibilité "d'épingler" une application ouverte pour qu'elle apparaisse sur l'ensemble des desktops créés.

Si plusieurs bureaux virtuels ont été créés, il est possible "d'épingler" une application ouverte pour qu'elle apparaisse sur chacun d'eux. © Capture JDN

​ Le paiement sans contact arrive dans Windows 10 Mobile

A l'occasion de la sortie de la version Anniversaire de Windows 10, l'introduction du paiement sans contact (NFC) est au menu de Windows 10 Mobile. Une possibilité qui doit permettre d'effectuer des règlements en magasin, via un téléphone Windows 10. Cette nouveauté est intégrée via Wallet, le porte-monnaie électronique de Microsoft. Elle est limitée dans un premier temps aux Etats-Unis, et disponible au sein de points de vente qui auront mis en place des systèmes de paiement compatibles (lire le post officiel de cette annonce).