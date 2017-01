Rencontres du Club Décision DSI : une centaine de DSI attendus le 2 février

Lors de ces premières rencontres de l'innovation technologique de l'année, le Club Décision DSI enclenchera son programme de réflexion 2017. Le JDN est partenaire de l'événement.

En octobre dernier, le Club Décision DSI levait le voile sur ses axes de réflexion pour 2017. De la supervision au cloud en passant par la mobilité et le Big Data, les nouvelles thématiques de travail définies par le club sont variées, et visent à couvrir les principales préoccupations du moment des décideurs informatiques. Jeudi 2 février prochain, le club organise ses premières rencontres de l'année. Elles se tiendront dans un hôtel particulier du VIIIe arrondissement de Paris. L'événement donnera le coup d'envoi de ce programme 2017. Une centaine de DSI sont attendus. Le JDN est partenaire.

Pour l'occasion, les participants auront la possibilité de découvrir 8 acteurs IT partenaires du club. Des fournisseurs qui ont été sélectionnés par un collège de DSI membres pour leur caractère innovant. "Leur positionnement devait aussi être en phase avec nos thématiques 2017", indique Julien Daval, vice-président du Club Décision DSI. "Ces huit acteurs font partie des 40 sociétés innovantes que les membres pourront découvrir tout au long de l'année. La plupart d'entre elles étant de nouveaux partenaires." Et Julien Daval de préciser : "nous avons reçu au total 120 éditeurs, constructeurs et opérateurs fin 2016 pour définir cette promotion 2017."

Parmi les sociétés IT présentes à ces premières rencontres de l'année : Orsenna (intégration de solutions de supervision et d'audit), 8Man (gestion des droits accès), Bittle (tableaux de bord et reporting), Fuze (communications unifiées et collaboration) ou encore Naitways (opérateur IP, Intégrateur et hébergeur).

